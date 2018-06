Von Susann Frank

Innsbruck – Wenn Frauen eine Mission haben, ist das zu sehen, zu hören und zu lesen. Rund 2500 sprangen und klatschten sich gestern um 17.15 Uhr beim gemeinsamen Aufwärmtraining für den 8. Tiroler Frauenlauf ein. Unter ihnen waren „die Laufenten“, oder Apothekerinnen, die „laufend im Dienst“ sind oder eben „flotte Tiroler Madln“, wie oftmals auf den selbst kreierten T-Shirts zu lesen war.

Und als die Letzte nach dem Startschuss die 5-km-Lauf- oder 4,4-km-Walking-Strecke von der Olympia World in Innsbruck aus in Angriff genommen hatte, war Karin Freitag schon 4:28 Minuten am Weg. Und 14:47 Minuten später als Gesamtsiegerin wieder im Ziel (18.15 min). Die halbprofessionelle Läuferin sieht ihren vierten Sieg bei ihrer vierten Teilnahme jedoch nicht nur als Training für die Berg­lauf-WM kommendes Wochenende in Polen. Auch sie hat eine Mission. „Oftmals werden doch die Frauen bei so Hobbyläufen nur belächelt. Deswegen finde ich es wichtig, dass sich auch die heimische Elite bei Volksläufen einmischt“, betonte die 38-Jährige: „Außerdem will ich die anderen Teilnehmerinnen zur Leistung motivieren.“ Beifall erhielt die zweifache Mutter, und natürlich auch alle später einlaufenden Teilnehmerinnen, unter anderem von der Frau, die um 17.30 Uhr den Startschuss abgefeuert hatte: Vize-Bürgermeisterin Christine Oppitz-Plörer. Sie musste aufgrund ihres Kreuzbandrisses im Jänner pausieren. Sie betonte aber, nächstes Jahr wieder dabei sein zu wollen, wenn sich die Fünf- bis 83-Jährigen auf ihre laufende Mission begeben.