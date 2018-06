Nach vier mageren Jahren in den Niederungen der Fußball-Zweitklassigkeit startet Erste-Liga-Meister FC Wacker heute die Rückkehr in die tipico-Bundesliga. Ab 10 Uhr beginnt Karl Daxbacher auf dem Tivoli-Trainingsplatz mit seinem Betreuerteam und dem neuformierten Kader die Vorbereitung.

„Wir müssen uns rüsten, denn schon der Auftakt hat es in sich", wissen Daxbacher und General Manager Alfred Hörtnagl, dass die Schwarzgrünen mit dem Auftaktspiel bei der Wiener Austria am 27. Juli und dem Heimstart gegen Vizemeister Sturm Graz am 4. August hellwach aus den Startblöcken kommen müssen. Fünf Abgängen (Harald Pichler, Flo Jamnig, Armin Hamzic, Dimitry Imbongo und Philipp Riegler) stehen bislang sechs Neuzugänge (Bryan Henning/Rostock, Hidajet Hankic/BW Linz, Ilkay Durmus/Ried, Stefan Peric/Stuttgart II, Stefan Meusburger/Hartberg, Florian Buchacher/Wattens) gegenüber. Zwei Personalien — rechtes Mittelfeld, Sturm — sind noch offen und sollten baldigst abgeschlossen sein.

Ebenfalls heute starten die Wacker Amateure mit Rückkehrer Simon Pirkl ab 17 Uhr in die neue Saison. Für Cheftrainer Thomas Grumser und seine junge „Potenzial"-Mannschaft, die bekanntlich als Tabellenachter der Regionalliga West den Aufstieg in die Sky Go Erste Liga „schaffte", wird das kommende Zweitligajahr eine ganz besondere Herausforderung. Nämlich eine Gratwanderung zwischen der Chance, sich für oben zu qualifizieren, und dem Abstiegskampf in Schwarzgrün. (w.m.)