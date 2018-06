Von Benjamin Kiechl

Innsbruck – Das Bike-Festival Crankworx in Innsbruck war auf zwei Jahre angelegt. Die zweite Auflage ging gestern mit dem Downhill-Bewerb in Götzens zu Ende. Ob die Rennserie, die Investitionskosten von 900.000 Euro (dazu 600.000 € Lizenzkosten) verschlang, auch künftig in Tirol gastiert, wird eine Wertschöpfungsstudie der Uni Innsbruck mitent­scheiden. Die Bilanz von Georg Spazier, Geschäftsführer der Veranstalterfirma Innsbruck Tirol-Sports, fällt positiv aus. „Das Event braucht Zeit, wir haben vor 16 Monaten die erste Baggerschaufel gesetzt.“

Sportlich: Während in der Königsdisziplin Slopestyle kein Österreicher am Start war, zeigte Valentina Höll (Sbg.) mit Rang drei im Pump-Track auf. Die Top-Stars der Szene kommen jedoch fast ausschließlich aus Übersee. Spazier: „An der Stimmung hat das nichts geändert.“

Zuschauer: Eine konkrete Zahl stehe noch nicht fest, den Vorjahreswert von 18.500 Fans werde man jedenfalls toppen können, so Spazier. Zum Slope­style und zum gestrigen Downhill pilgerten jeweils rund 6500 Fans. Einzig der Ansturm beim Pump-Track-Bewerb am Donnerstagabend hielt sich aufgrund zu kühler Temperaturen in Grenzen.

Preise: Der Vorverkauf sei über den Erwartungen gelegen. Für Kurzentschlossene hieß es zumindest beim Slopestyle: ab in die Warteschlange vor den Kassen. Den Andrang habe man aber gut abgearbeitet, hieß es.

Nachdem die Premiere 2017 noch gratis war, kostete der Festivalpass diesmal 20 Euro. Ein zu hoher Preis, wie einige (Tages-)Gäste kritisierten. Spazier verteidigt die Preisgestaltung, da auch die Bergfahrt zum Whip-off-Bewerb inkludiert gewesen sei. Im Vorverkauf koste das Ticket nur 15 Euro, unter Zwölfjährige durften gratis zuschauen. Der Eintritt sei ein Beitrag, um die Bike-Community zu stärken: „Wir müssen das Event ja auch finanzieren.“ Zum Vergleich: Die Karte für Crankworx Neuseeland koste vergleichsweise 100 NZL-Dollar (umgerechnet 60 Euro).

Infrastruktur: Spazier ist guter Dinge und verweist auf „positive Gespräche“ mit der Gemeinde Mutters, den Dirtpark (eigentlich nur für zwei Jahre geplant) zu halten und zu erweitern.

Ausblick: Crankworx-Geschäftsführer Darren Kinnaird strich die reibungslose Organisation hervor, das Feedback der Fahrer sei „hervorragend“. Innsbruck habe sich als Standort im deutschsprachigen Raum bewährt. Kinnaird will auch in den kommenden Jahren mit seiner Serie in Innsbruck gastieren. Aus seiner Sicht sei für eine weitere Zusammenarbeit nur noch „Papierkram“ offen. Aus Tiroler Sicht braucht es freilich auch ein klares Bekenntnis von Stadt Innsbruck, Tourismusverband und Sponsoren.