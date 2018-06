Gruppe H, Kolumbien - Japan 14.00 Uhr

Portugal hat Cristiano Ronaldo, Argentinien Lionel Messi, Brasilien Neymar - und Kolumbien Strahlemann James Rodriguez. Der 26-Jährige greift am Dienstag (14.00 Uhr) in Saransk gegen Japan ins WM-Geschehen ein. Vor vier Jahren ging sein Stern beim Turnier in Brasilien auf. In Russland soll er die „Cafeteros“ zumindest wieder ins Viertelfinale führen. Mit dabei ist diesmal auch Topstürmer Falcao.

Das verletzungsbedingte Aus des Angreifers bei der WM 2014 schockte die Kolumbianer. Rodriguez, der meist nur James genannt wird, sprang ein und wechselte schließlich als WM-Torschützenkönig zu Real Madrid. Vier Jahre später ist er auch dank seiner Social-Media-Präsenz das Aushängeschild der Mannschaft. Umso größer war die Sorge, als sich der derzeit an Bayern München verliehene Mittelfeldstratege wenige Tage vor dem Auftaktspiel mit muskulären Problemen in der Wade herumschlug. Rodriguez sollte nun aber fit sein.

Den Sprung in die K.o.-Phase wollen die Kolumbianer in der ausgeglichenen Gruppe H gegen Japan, Polen und Senegal auf alle Fälle schaffen. „Um im Vergleich mit der WM in Brasilien sehr gut abzuschneiden, sollten wir idealerweise weiter kommen. Ich glaube, wir können das schaffen“, sagte Stürmer Luis Muriel vor dem Auftakt. Vorerst müsse man sich aber nur auf Japan konzentrieren. Die Asiaten schlugen die Anden-Fußballer bereits vor vier Jahren in der Gruppenphase der WM deutlich mit 4:1.

Gruppe H, Polen - Senegal 17.00 Uhr

Polen und Senegal haben vor ihrem Duell eine Gemeinsamkeit: Beide bauen auf einen Star im Weltklasserang. Soll bei den Osteuropäern Robert Lewandowski am Dienstag im Spartak-Stadion (17.00 Uhr MEZ) den Sieg bewerkstelligen, ist bei den Westafrikanern Sadio Mane Gefahrenquelle Nummer eins für den Gegner. Einig sind sich die Kontrahenten auch in ihren großen Ambitionen.

„Wir sind nicht hier als Touristen“, kündigte Senegals Kapitän Cheikhou Kouyate bei der Ankunft in Russland an. Die „Löwen von Teranga“ können zwar nur auf eine WM-Teilnahme zurückblicken, diese hatte es aber in sich: 2002 stießen die Senegalesen bis ins Viertelfinale vor, wo nach einem Golden-Goal-Gegentor gegen die Türkei Endstation war.

Für Polens Superstar Robert Lewandowski wird es die erste WM sein. Er tritt dort mit einer polnischen Spielergeneration an, die vielleicht stärker ist, als jede andere zuvor. Das Achtelfinale ist das Mindestziel der Weißroten. Lewandowski ist Kapitän und Anführer der Mannschaft. „Die Dampflokomotive, die unser Team antreibt“, betonte Teamchef Adam Nawalka. „Er arbeitet sehr viel für die Mannschaft und zieht viel Aufmerksamkeit auf sich.“

Gruppe A, Russland - Ägypten 20.00 Uhr

Die Rollen im Zweitrundenspiel der Gruppe A zwischen Gastgeber Russland und Ägypten (Dienstag 20.00 Uhr/live ORF eins) sind klar verteilt. Während das Team von Stanislaw Tschertschessow nach dem beeindruckenden 5:0 zum Auftakt gegen Saudi-Arabien bereits den Einzug in das Achtelfinale der Fußball-WM fixieren kann, stehen die Nordafrikaner nach dem 0:1 gegen Uruguay schon unter Zugzwang.

Die Hoffnungen Ägyptens ruhen erneut auf Liverpool-Star Mohamed Salah. Der argentinische Teamchef Hector Cuper hatte in Hinblick auf die weiteren Partien von einem Einsatz des „Königs“ zum Auftakt verzichtet. Der Stürmer, der 71 Prozent aller Tore Ägyptens während der Qualifikation erzielt hatte, soll den „Pharaonen“ bei seinem persönlichen WM-Debüt im sechsten Anlauf gleich zum ersten Sieg in einem WM-Spiel verhelfen.

Fraglich bleibt allerdings der tatsächliche Fitnesszustand Salahs, der sich im Finale der Champions League Ende Mai nach einem Zweikampf mit Sergio Ramos eine Bänderverletzung in der Schulter zugezogen hatte.

Während Ägypten personell gestärkt in die Begegnung geht, muss Ex-Wacker-Trainer Tschertschessow auf Alan Dsagojew verzichten. Der 28-jährige Mittelfeldspieler erlitt gegen Saudi-Arabien eine Oberschenkelverletzung. Dennoch soll der Schwung aus dem höchsten Auftaktsieg seit Brasiliens 5:0 gegen Mexiko 1954 mitgenommen werden. Eine leichte Aufgabe sieht anders aus, überzeugten die Ägypter doch gegen den zweimaligen Weltmeister Uruguay vor allem mit einer stabilen Defensive.