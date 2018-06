Von Alex Gruber

Wattens – Mit durchaus noch kleinerem Kader, 15 Feldspielern und drei Torhütern, begann die WSG Wattens gestern die Sommervorbereitung auf die neue Saison in der zweithöchsten österreichischen Spielklasse.

„Wir schauen auf uns“, klammerte Coach Thommy Silberberger den Blick zu Bundesligist Wacker Innsbruck gleich aus. Neben den vier Neuerwerbungen (Michael Svoboda, Ione Cabrera, Andreas Dober und Kelvin Yeboah) stand gestern auch Ignacio Jauregui am Nebenplatz des Gernot-Langes-Stadion am Rasen. Der siebenfache U21-Nationalspieler Argentiniens mit italienischem Pass, der schon im Vorsommer unter die Lupe genommen wurde, wird unter Vertrag genommen, wenn alle Formalitäten passen. Der 22-jährige Linksfuß ist für die Außenbahn geplant – zumal noch offen ist, ob David Schnegg bleibt.

„Wir lassen uns bewusst Zeit, die Transferperiode läuft ja noch“, empfindet Silberberger keinen Stress. Sportmanager Stefan Köck wirft an seiner Seite gleich ein: „Vier Spieler holen wir noch: einen Linksverteidiger, zwei zentrale Mittelfeld- und einen Offensivspieler, der nicht unbedingt ein zentraler Stoßstürmer sein muss.“

Die Detailarbeit wird weiter verstärkt. Während Athletiktrainer Johannes Grünbichler zum Aufwärmen bat, wurde an der Seitenoutlinie auch der neue Video-Analyst und Individualtrainer Stefan Höller vorstellig. Die WSG will schließlich mit der Zeit gehen. „Und uns ist ein guter interner Austausch auch sehr wichtig“, unterstreicht Köck. Der erste hochkarätige Test ist am 30. Juni gegen Olympiakos Piräus in Oberperfuss geplant, auch ein Probegalopp gegen den 1. FC Köln könnte sich ausgehen. Alles mit der Ruhe.