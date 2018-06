Von Wolfgang Müller

Innsbruck – Symbolcharakter hatte das gestrige schwarzgrüne Szenario am Vormittag im und neben dem Tivoli. Im Stadion wurde gerade der alte Rasen entfernt, auf dem Nebenplatz präsentierte der FC Wacker beim Trainingsstart seine Bundesligamannschaft – Aufbruchstimmung im schwarzgrünen Sommer-Hoch. 24 Profis, darunter die drei Tormänner Christopher Knett, Lukas Wedl und Hidajet Hankic, tanzten nach der Pfeife von Chefcoach Karl Daxbacher. Die insgesamt sieben Neuzugänge waren ebenso mit Feuereifer bei der Sache wie der Stamm der Erste-Liga-Meistertruppe. Das Kennenlernen der Neuen ergab sich in Trainingsspielen von selbst, Höhepunkt war ein herrlicher Schlenzer von Michael Schimpelsberger ins linke Kreuzeck.

Nach einer arbeitsintensiven Transferphase blickte Alfred Hörtnagl zufrieden auf das intensive Trainingsgeschehen. „Einen Stürmer holen wir noch, vielleicht auch eine Verstärkung im rechten Mittelfeld“, hat Wackers General Manager das Wechselspiel für das Bundesligateam praktisch abgeschlossen. Zudem ist auch die zweite Mannschaft, die gestern in der Wiesengasse unter Trainer Thomas Grumser in die neue Saison startete, fast schon komplett. Mit Alex Joppich, der von Austria Lustenau kam, dazu Simon Pirkl, der sich zurückkämpfen will und dem 18-jährigen Japaner Atsushi Zaiz, der so wie andere auch fallweise mit dem Bundesligakader trainieren soll. „Die Situation sehe ich optimal für uns. Weil wir je nach Bedarf verschieben können und Perspektivspieler in der Ersten Liga Erfahrung sammeln und sich für oben empfehlen können“, ist Hörtnagl nach wie vor überzeugt, mit dem Nützen der Aufstiegschance für die Amateure die richtige Entscheidung getroffen zu haben.

Die Reihe der Vorbereitungsspiele beginnt bereits am Mittwoch ab 17.30 Uhr in Jenbach gegen den bulgarischen Erstligisten Ludogorez Rasgrad. Am Samstag, 23. Juni, testet der FC Wacker ebenfalls ab 17.30 Uhr in Waidring gegen Achmat Grosny.