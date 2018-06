Gruppe B, Portugal - Marokko 14.00 Uhr

Nach dem packenden 3:3 gegen Ex-Weltmeister Spanien wartet auf Europameister Portugal nun in seinem zweiten WM-Spiel der Gruppe B Außenseiter Marokko, der sein Auftaktmatch gegen den Iran in letzter Minute durch ein Eigentor unglücklich 0:1 verlor. Weltfußballer Cristiano Ronaldo, der mit drei Treffern im iberischen Duell glänzte, will sein Team am Mittwoch (14.00 Uhr) in Moskau zum Sieg führen.

„Natürlich denke ich, dass Portugal stärker ist als Marokko. Wir dürfen den Gegner aber auch nicht unterschätzen. Sie haben exzellente Spieler. Es wird auf jeden Fall ein schweres Spiel. Wir müssen individuell und als Mannschaft unsere beste Leistung abrufen“, forderte Ronaldos Mitspieler Andre Silva vor dem Duell mit den „Löwen vom Atlas“, deren Defensive kaum zu überwinden ist.

Marokkos Abwehr um Juventus-Profi Mehdi Benatia ließ in der gesamten Qualifikation kein einziges Gegentor zu. Und wenn Aziz Bouhaddouz vom deutschen Zweitligisten FC St. Pauli gegen den Iran nicht in der 95. Minute ins eigene Gehäuse geköpfelt hätte, wäre diese Zu-Null-Serie in Pflichtspielen fortgesetzt worden.

Gruppe B, Iran - Spanien 20.00 Uhr

Auch wenn Iran die Gruppe B nach der ersten Runde anführt, sind die Rollen vor dem zweiten Gruppenspiel bei der Fußball-WM gegen Titelanwärter Spanien (20.00 Uhr) klar verteilt. Der Weltmeister von 2010 geht nach dem mitreißenden 3:3 gegen Europameister Portugal als klarer Favorit in das erste Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften bei einer Weltmeisterschaft.

Dennoch warnte Spaniens Teamchef Fernando Hierro, der die „Seleccion“ erst zwei Tage vor deren Auftaktspiel übernommen hatte, in Anbetracht des bisherigen Turnierverlaufs vor dem Gegner. „Was Deutschland passiert ist, kann jedem passieren.“ Neben Titelverteidiger Deutschland, das Mexiko 0:1 unterlag, kamen auch 2014-Finalist Argentinien (1:1 gegen Debütant Island) und Rekordweltmeister Brasilien (1:1 gegen die Schweiz) nicht über ein Remis hinaus.

„Die 32 Mannschaften hier sind alle sehr gut. Das erste Spiel ist immer hart, da spielt auch Nervosität eine Rolle“, sagte Hierro. Auch seine Spanier waren im ersten Spiel davon nicht gänzlich unbetroffen. Tormann David De Gea etwa patzte bei einem vergleichsweise harmlosen Fernschuss von Portugals Angreifer Cristiano Ronaldo und verschuldete so eins der drei Tore des Superstars.

Die Kritik am Keeper von Manchester United, der in drei der vier letzten Länderspiele gepatzt hatte, ließ seinen Betreuer kalt. „Wir haben vollstes Vertrauen in ihn. Er hatte zuletzt Probleme, aber manchmal braucht man einfach nur ein bisschen Zeit.“ Eine Änderung im Tor ist also nicht zu erwarten, zumal Spanien das Hauptaugenmerk ohnehin auf die Überwindung der iranischen Abwehr lenken sollte, die in den 18 Qualifikationsspielen lediglich fünf Gegentore zuließ.

Gruppe A, Uruguay - Saudi-Arabien 17.00 Uhr

Im 100. Auftritt in Uruguays Teamtrikot ist für Luis Suarez alles bereitet. Mit Saudi-Arabien wartet auf die Südamerikaner am Mittwoch (17.00 Uhr) der Prügelknabe der ersten WM-Spiele. Mit einem Erfolg auch im zweiten Gruppenspiel in Rostow könnten die Uruguayer für das Achtelfinale bereits planen. Suarez ging im ersten Auftritt in Russland leer aus, umso größer ist nun sein Torhunger.

Dass der Top-Angreifer vom FC Barcelona beim mühsamen 1:0 gegen Ägypten drei gute Chancen ausließ, sorgte im uruguayischen Medientross sogleich für Spekulationen. Teamchef Oscar Tabarez musste Fragen über Suarez‘ Form beantworten. „Ich habe auch schon große Spieler wie Messi, Pele oder Maradona gesehen, die ihr Potenzial nicht ausgeschöpft haben. Das ist keine Sünde“, sagte der 71-Jährige. Eines ist klar: Suarez und auch der ebenfalls glücklos agierende Edinson Cavani werden ihre Kritiker sicher Lügen strafen wollen.

Saudi-Arabien bietet sich als Aufbaugegner für Uruguays Sturmgespann geradezu an. Die Araber gingen im WM-Auftaktspiel gegen den Gastgeber 0:5 unter, der heimische Verband kritisierte daraufhin offen die Spieler. Auch Trainer Juan Antonio Pizzi habe Fehler gemacht, hieß es unverblümt. Beobachter mutmaßten, dass den Argentinier gar das Schicksal von Carlos Alberto Parreira ereilen könnte. Der Brasilianer wurde bei der WM 1998 nach dem zweiten Gruppenspiel der Saudis gefeuert.