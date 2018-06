Jenbach — Wo ist Mister X? Das fragten sich natürlich auch die knapp 300 Zuschauer in Jenbach, die den ersten Test des FC Wacker Innsbruck gegen den bulgarischen Meister Ludogorets Rasgrad dem WM-Spiel Uruguay gegen Saudi-Arabien vorgezogen hatten. Doch es fehlte am Mittwoch noch jede Spur vom neuen Angreifer, der für den FC Wacker in der Bundesliga treffen soll. Noch herrschte bei General-Manager Alfred Hörtnagl und Co. das Schweigen im Walde. Am Mittwoch gab es keine Vollzugsmeldung mehr.

Sportlich präsentierte sich der FC Wacker beim 1:2 (0:1) gegen die Bulgaren durchaus ordentlich. Immerhin spielt der Gegner in der Champions-League-Qualifikation und hat in der vergangenen Europa-League-Saison unter anderem die TSG Hoffenheim in die Schranken gewiesen.

Bei den Innsbruckern kam der gesamte Kader zum Einsatz — in der Startelf, die sich defensiv mit einer Dreierkette formierte, standen mit Flo Buchacher, Ilkay Durmus, Bryan Henning und Stefan Peric gleich vier Neuzugänge. Besonders der Ex-Rieder Ilkay Durmus deutete in Durchgang eins schon seine Geschwindigkeit an.

Dass nach wenigen Trainingstagen und bei über 30 Grad Celsius noch nicht je-des Zahnrädchen ins andere griff, war dabei logisch. Und so führten die Bulgaren durch einen Treffer des rumänischen Nationalspielers Claudiu Keseru zur Pause mit 1:0.

Im zweiten Durchgang stellte Karl Daxbacher auf das gewohnte 4-1-4-1-System mit den beiden Neuzugängen Atsushi Zaizen und Stefan Meusburger um. Paulo Joao gelang dann noch das zweite Tor für die Bulgaren, Daniele Gabriele sorgte für den Tiroler Anschlusstreffer. „Es war ein erstes Kennenlernen. Wir hatten mit dem starken Gegner einiges zu tun. Es war okay", meinte Daxbacher.

Der erste Test darf also schon einmal als gelungen abgehakt werden, am Donnerstag soll der neue Stürmer endgültig präsentiert werden. (lex, t.w.)