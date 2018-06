Gruppe C, Dänemark - Australien 14.00 Uhr

Nach dem 1:0-Auftaktsieg gegen Peru hat das dänische Team den schnellstmöglichen Aufstieg ins WM-Achtelfinale im Visier. Dieser soll am Donnerstag (14.00 Uhr) in Samara mit einem Erfolg über Australien fixiert werden. Dafür bedarf es aber laut Christian Eriksen einer Steigerung. „Gegen Peru waren wir mit Sicherheit noch nicht in Bestform“, betonte der Tottenham-Legionär.

Trotzdem gelang es den Dänen, die angepeilten drei Punkte einzufahren. „Peru war gut organisiert und hat es uns schwer gemacht. Aber es ist nicht immer notwendig, großartigen Fußball zu spielen, um zu gewinnen“, erklärte Eriksen, der die Vorarbeit zum Siegtreffer von Yussuf Poulsen geleistet hatte. „Bei einer WM bekommst du nicht viele Chancen. Deshalb war es schön zu sehen, dass wir auch gewinnen können, wenn wir nicht toll spielen.“

Die Australier machten dagegen die umgekehrte Erfahrung, da sie gegen Vizeeuropameister Frankreich eine unglückliche 1:2-Niederlage bezogen. Trotzdem gehen sie voller Selbstvertrauen ins Duell mit den Dänen. „Das Positivste war, dass wir Mut bewiesen und unser Spiel durchgezogen haben. Das gibt uns Zuversicht“, sagte der niederländische „Socceroos“-Trainer Bert van Marwijk.

Gruppe C, Frankreich - Peru 17.00 Uhr

Mitfavorit Frankreich will sich am Donnerstag (17.00 Uhr) gegen Peru von einer besseren Seite als noch im Auftaktmatch gegen Australien zeigen. Schafft Dänemark gegen die Aussies zuvor zumindest ein Remis, können „Les Bleus“ mit einem Triumph gegen die Südamerikaner den Einzug ins Achtelfinale fixieren. Die punktelosen Peruaner stehen in Gruppe C gehörig unter Zugzwang.

Der Umstand, dass Peru mit dem Rücken zur Wand steht, lässt Frankreich auf mehr Räume in der Offensive hoffen. „Der Druck ist nicht auf unserer Seite, sondern beim Gegner“, betonte Verteidiger Benjamin Pavard im Vorfeld der Partie. Er warnte aber zugleich davor, die erstmals seit 36 Jahren bei einer WM vertretenen „Blanquirroja“ zu unterschätzen: „Wir müssen ihre Spielweise sorgfältig analysieren.“ Gegen südamerikanische Teams hatten die Franzosen zuletzt immer wieder Schwierigkeiten, so auch bei der 2:3-Niederlage im Testspiel gegen Kolumbien im März.

Bei Peru wird Kapitän Paolo Guerrero, der gegen Dänemark nicht in der Startelf gestanden ist, diesmal wohl von Beginn an auflaufen. Sein Teamkollege Miguel Trauco gab sich vor dem zweiten Auftritt kämpferisch. „Die französischen Monster zu attackieren, ist vor allem eine mentale Angelegenheit“, meinte der Verteidiger. „Gegen Australien hat man gesehen, dass die Franzosen genervt sind, wenn sie den Ball nicht haben.“ Das solle das große Ziel seiner Elf sein.

Gruppe D, Argentinien - Kroatien 20.00 Uhr

Es ist alles andere als eine angenehme Situation. Argentinien steht bei der WM bereits im zweiten Gruppenspiel unter gehörigem Erfolgsdruck. Die Augen sind am Donnerstagabend (20.00 Uhr/TT.com-Live-Ticker) in Nischni Nowgorod einmal mehr auf Lionel Messi gerichtet. Für den Superstar des FC Barcelona steht nicht weniger als seine WM-Mission auf dem Spiel.

Für Messi könnte es der letzte Anlauf auf einen großen Titel mit seinem Land sein. Nach dem enttäuschenden 1:1 gegen Island scheint aber selbst ein Aus in der Gruppenphase nicht ausgeschlossen. Messi verschoss gegen Island nicht nur einen Elfmeter, sondern ließ auch den gewohnten Esprit vermissen. Gegen Kroatien soll alles besser werden - wenngleich der Gegner fußballerisch deutlich über die Isländer zu stellen ist.

Das Spiel des Vizeweltmeisters bleibt auf Messi zugeschnitten, der 30-Jährige muss liefern. „Messi will Wiedergutmachung“, versicherte Verteidiger Gabriel Mercado, der in die Mannschaft drängt. Der Routinier vom FC Sevilla weiß aber auch um die Bedeutung des Auftritts gegen Kroatien: „Die Realität ist, dass es ein entscheidendes Spiel für uns ist.“

Kroatien verfügt bezüglich Messi über einen Spezialisten. Teamchef Zlatko Dalic bestellte Mittelfeldstar Ivan Rakitic, dessen Clubkollegen bei Barcelona, vorübergehend zu seinem „Assistenten“. „Ich werde alle möglichen Informationen nutzen“, sagte Dalic. „Es gibt keinen perfekten Weg, um Messi zu stoppen, er ist der beste Spieler der Welt. Ein exzellenter Spieler kann zwar ein gutes Ergebnis machen, aber ein großartiges Team macht es besser.“ Auch die Affäre um Stürmer Nikola Kalinic, der nach der wiederholten Verweigerung einer Einwechslung aus dem Kader geworfen wurde, soll die Mannschaft nicht zu sehr belasten.