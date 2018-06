Gruppe E, Brasilien - Costa Rica 14.00 Uhr

Brasilien steht bei der Weltmeisterschaft schon unter Zugzwang. Nach dem Auftakt-1:1 gegen die Schweiz erwartet die Fußball-Großmacht am Freitag (14.00 Uhr) gegen Gruppe-E-Außenseiter Costa Rica den ersten Sieg. „Die Erwartungshaltung ist sehr groß“, meinte Superstar Neymar. Ein wunder Punkt ist die teils egoistische Spielweise des Solotänzers, die im ersten Spiel offensichtlich war.

Neymar ist wieder fit. Das ist die gute Nachricht für Brasilien. Die schlechte ist, dass er sich auf dem Platz noch nicht wieder so ins System von Trainer Tite eingefügt hat, dass es reibungslos funktionieren würde. „Brasiliens Star schadet dem Team mit seinen übertriebenen Dribblings“, kommentierte die Zeitung „Zero Hora“ dieser Tage, während das Onlineportal UOL erkannte: „Neymar entzieht sich der Philosophie Tites“.

Costa Rica verlor das erste Spiel gegen Serbien 0:1, was aber keine Angstzustände auslöste. „Es gibt noch zwei Spiele, und wir werden gewinnen“, sagte Stürmer Joel Campbell. So ist auch die Sichtweise beim großen Favoriten. „Wir kommen, um zu gewinnen“, betonte Neymar. „Wir müssen ruhig bleiben, den Ball mehr laufen lassen und im richtigen Moment die Lücke finden“, analysierte Philippe Coutinho. „Druck haben wir immer“, stellte Thiago Silva klar, der von Tite zum Kapitän für das zweite Gruppenspiel bestimmt wurde.

Gruppe E, Serbien - Schweiz 20.00 Uhr

Nach dem 1:1-Coup gegen Brasilien will die Schweiz am Freitag die entscheidende Weichenstellung in Richtung Achtelfinale vornehmen. Im zweiten Spiel der Gruppe E gegen Serbien (20.00 Uhr) baut die „Nati“ wieder auf ihre exzellente Balance im Spiel, eine sattelfeste Defensive und den Gehorsam zum Fokus aufs Wesentliche: Der Erfolg steht über der Ästhetik.

Lediglich neun Gegentore in den vergangenen 18 Partien seit dem Out im EM-Achtelfinale 2016 lassen keine Zweifel: Die Schweiz weiß sich zu verteidigen. Zum Aufakt zermürbten sie die brasilianischen Superstars. Dass sich die Aggressivität vor allem gegen Neymar nicht immer im Rahmen des Erlaubten bewegte, war ob des überraschenden Punktgewinns nebensächlich. 19 Fouls der Schweizer zählte die Statistik, davon 10 alleine am fast schutzbedürftig wirkenden Edeltechniker.

Mit Serbien folgt nun ein anderer Gegner. Die Eidgenossen erwarten in Kaliningrad Wucht statt spielerische Raffinesse. Mit im Schnitt 1,86 Metern sind die Serben die größte Mannschaft unter den WM-Teilnehmern. Es bahnt sich ein Abnützungskampf an, bei dem Serbien nach dem 1:0 zum Auftakt gegen Costa Rica bereits das Achtelfinal-Ticket lösen könnte.

Gruppe D, Nigeria - Island 17.00 Uhr

Islands Nationalteam schickt sich am Freitag (17.00 Uhr) bei der WM in Russland an, in Gruppe D einen weiteren Schritt in Richtung Achtelfinale zu setzen. Nach dem viel beachteten 1:1 gegen den zweifachen Weltmeister Argentinien wartet in Wolgograd das Team Nigerias und eine Hitzeschlacht. Mit 32 Grad werden um zehn Grad mehr erwartet als es die Isländer im ersten Match in Moskau hatten.

„Natürlich haben wir darüber gesprochen“, erklärte Co-Trainer Helge Kolvidsson, in Österreich bestens als Spieler und Trainer bekannt, vor der Abreise der Isländer an den Spielort. Mit ihrer Trainingsbasis bei Sotschi hatten sich die Nordmänner wohlweislich bereits für eine wärmere Gegend entschieden. „Wir bereiten uns so gut wie möglich darauf vor, unter anderem mit Vitaminen. Aber es wird für beide Teams gleich sein.“

Bei einer weiteren Niederlage wäre Nigeria frühzeitig ausgeschieden, als bereits drittes afrikanisches Team nach Ägypten und Marokko. Laut Stürmer Oldion Ighalo soll das Heil in der Offensive gesucht werden. „Wir werden angreifen und Chancen kreieren, denn nur so kannst du Tore schießen“, meinte der Angreifer. „Es wird ein anderes Match als jenes gegen Kroatien. (Anm. 0:2)“