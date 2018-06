Von Tobias Waidhofer

Innsbruck – Dass in der Regionalliga West Reformbedarf herrsche, hat der Tiroler Fußball-Verbandspräsident Josef Geisler in der Vergangenheit nicht nur einmal betont. Bei einer Sitzung am Mittwochabend wurden nun Nägel mit Köpfen gemacht: Ab der Saison 2019/2020 wird aus der Regionalliga West die so genannte Eliteliga.

Dabei soll im Herbst in drei 10er-Ligen bundeslandintern gespielt werden, bevor die zwei bzw. drei besten Teams aus Tirol, Salzburg und Vorarlberg im Frühjahr in einer Achter-Liga den Aufsteiger in die 2. Liga fixieren. Welcher Landesverband nur zwei Teams stellt, sei noch zu klären. Die verbleibenden sieben bzw. acht Tiroler Teams ermitteln dann im Frühjahr den Absteiger in die Tiroler Liga.

„Die Initiative dafür ist aus Tirol gekommen“, erklärte Geisler gestern. „Ich finde, es war höchste Zeit, im Regionalliga-Bereich eine Reform herbeizuführen.“

Was bedeutet das neue Konzept aber genau für die Tiroler Amateur-Fußballklubs? Im Herbst der Saison 2019/20 soll die Tiroler Eliteliga aus zehn Teams bestehen – was bei aktuell fünf Tiroler Westligisten (Schwaz, Kufstein, Kitzbühel, Wörgl, Reichenau) die Türe für die fünf besten Klubs der UPC-Tirol-Liga-Spielzeit 2018/19 öffnet. „Auf diese Art und Weise gibt es im Herbst attraktive Spiele im Landesverband, da müsste auch das Zuschauerinteresse hoch sein“, setzt Geisler an 18 Herbst-Spieltagen auf den Reiz der Tiroler Derbys.

Ein Konzept, das einleuchtet. Die Reform, die mit der Mehrheit des Tiroler und Vorarlberger Verbandes (Salzburg stimmte dagegen) fixiert wurde, könnte dabei auch für eine entspannte Saison im Unterhaus sorgen. Denn durch die Tatsache, dass mindestens fünf Teams aus der Tiroler Liga nach oben geschoben werden, winkt bis hinunter zur 1. Klasse eine Saison ohne Abstiegssorgen. „Bis Montag werden wir uns das genau durchrechnen und alle Szenarien durchspielen“, wollte Alexander Viertl vom Tiroler Fußballverband diese Tatsache gestern noch nicht hundertprozentig bestätigen.

Arno Bucher, Obmann der UPC Tirol Liga, interpretiert die anstehende Reform ebenfalls positiv: „Ja, ich finde die Reform gut. Weil es ja nicht unmittelbar einen Aufstieg in eine überregionale Liga gibt.“

Auch bei Tirols Westligisten wird die Neuerung großteils positiv aufgenommen. „Für uns war immer klar, dass in der Liga Reformbedarf besteht“, begann Kufsteins Präsident Hannes Rauch. „Dieser Reformansatz macht Sinn und wir stehen voll dahinter.“ Auch in Schwaz, Wörgl und der Reichenau blickt man der Spielzeit 2019/20 positiv entgegen, einzig der FC Kitzbühel zeigt sich (noch) nicht begeistert: „Wir glauben, dass die sportliche Kluft nach oben noch größer wird“, meinte Trainer Alex Markl. „Aber wir akzeptieren natürlich, was der Verband entschieden hat.“

Auch wenn noch nicht alle Beteiligten Euphorie versprühen, am Papier macht das Konzept schon einmal Sinn. Jetzt muss es nur noch mit Leben gefüllt werden.