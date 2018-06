Gruppe F, Deutschland – Schweden 20 Uhr

Wende oder Ende? Nach dem 0:1 gegen Mexiko geht es für Deutschland schon im zweiten Spiel der Fußball-WM in Russland ums sportliche Überleben. Denn sollte der Titelverteidiger am Samstagabend (20 Uhr MESZ) in Sotschi auch gegen Schweden verlieren und zuvor die Mexikaner in Rostow (ab 17 Uhr) gegen Südkorea punkten, dann wäre die Heimreise des DFB-Teams nach der Gruppenphase besiegelt.

„Jetzt gilt es, das ganze Besprochene auf dem Platz umzusetzen“, forderte Vizekapitän Sami Khedira bedingungslosen Einsatz im Spiel gegen die Schweden, die ihr Auftaktmatch gegen Südkorea 1:0 gewonnen haben und mit einem weiteren Sieg vorzeitig ins Achtelfinale einziehen könnten. „Das hat Deutschland immer stark gemacht: Die Mentalität von elf Kriegern. Das müssen wir wieder reinbekommen. Dann haben wir auch die fußballerische Qualität, schöne Tore zu erzielen“, betonte der 31-jährige Zentrumsspieler von Italiens Meister Juventus Turin.

Vor allem die Routiniers, die wie Khedira vor vier Jahren in Brasilien Weltmeister wurden, sind nun beim Versuch, den Fehlstart auszumerzen, gefordert. „Erfahrung ist aber keine Garantie“, meinte Innenverteidiger Mats Hummels, der das Defensivverhalten der Mannschaft nach dem Mexiko-Spiel öffentlich kritisiert hatte. „Das schwedische Team ist auch erfahren, deswegen ist das kein großer Vorteil für uns. Wir dürfen uns nicht noch so ein Spiel (wie gegen Mexiko, Anm.) erlauben, egal wie lange das Turnier noch geht. Je früher wir uns noch so ein Spiel erlauben, desto eher fahren wir nach Hause“, bekräftigte der 29-jährige Bayern-München-Clubkollege von ÖFB-Star David Alaba.

Viel wird spekuliert, ob Trainer Joachim Löw personelle Umbesetzungen vornimmt oder seinen Führungskräften die Chance zur Korrektur gibt. „Wir werden definitiv ein anderes Gesicht zeigen“, versprach Hummels, warnte aber gleichzeitig davor, den Gegner zu unterschätzen: „Es gibt viele Gefahren. Gegen Schweden wird es die Kunst sein, von Anfang an Druck zu machen, aber auch nicht ungeduldig zu werden.“ Erklärtes Ziel seien aber natürlich drei Punkte. „Ein Unentschieden ist nicht in unserem Sinne, weil es wahrscheinlich gleichbedeutend mit einem Ausscheiden ist.“

„Das wird ein hartes, kompliziertes Spiel - für die und für uns“, betonte etwa der beim deutschen Bundesligisten Leipzig tätige Flügelspieler Emil Forsberg, der einen hoch motivierten Gegner erwartete. „Sie werden gegen uns mit einer anderen Mentalität spielen. Wir werden gegen uns ein anderes Deutschland sehen, da bin ich mir sicher. Wir müssen vorbereitet sein: Die kommen mit voller Power.“

Gruppe F, Südkorea – Mexiko 17 Uhr

Nach dem 1:0-Auftaktsieg über Titelverteidiger Deutschland steht Mexiko in seinem zweiten WM-Spiel am Samstag (17 Uhr MESZ) in Rostow vor einem Pflichtsieg gegen Außenseiter Südkorea. Sollte dieser „El Tri“ gelingen, wäre das angepeilte Achtelfinale wohl bereits erreicht. Die Asiaten kämpfen hingegen wie die Deutschen in der Abendpartie (20 Uhr MESZ) gegen Schweden gegen das vorzeitige Aus an.

„Der Triumph im ersten Spiel bringt uns gar nichts, wenn wir gegen Korea und Schweden keine gute Leistung bringen“, mahnte Mexikos Stürmerstar Javier „Chicharito“ Hernandez und forderte weiter „vollste Konzentration“. Sein Trainer Juan Carlos Osorio gab indes das Motto für die Partie aus: Seine Mannschaft müsse Mut zum Spielen und Mut zum Kämpfen zeigen. Vor dem Deutschland-Match hatte der Kolumbianer noch verlangt, das Team solle „vor allem die Liebe zum Sieg entwickeln und nicht die Angst vor der Niederlage“.

Nach der 0:1-Niederlage gegen Schweden müssen sich Salzburg korenaischer Legionär Hwang Hee-chan und Co. vor den Augen ihres Staatspräsidenten Moon Jae-in deutlich steigern, um ihre Achtelfinalchance zu wahren. „Wir geben natürlich nicht auf und wollen gegen Mexiko den Turnaround schaffen“, betonte Mittelfeldspieler Koo Ja-cheol.

Gruppe G, Belgien – Tunesien 14 Uhr

Auf die als Geheimfavorit gehandelte belgische Fußball-Nationalmannschaft wartet am Samstag (14 Uhr MESZ/live ORF eins) im Moskauer Spartak-Stadion die nächste Reifeprüfung. Nach dem 3:0 zum Auftakt gegen Panama geht es in Gruppe G nun gegen Tunesien, ein Sieg über die Afrikaner wäre wohl gleichbedeutend mit dem vorzeitigen Einzug ins Achtelfinale.

Die Hoffnungen ruhen dabei unter anderem auf Eden Hazard. Der Chelsea-Profi ist Kapitän, Vertrauensmann für viele Mitspieler, aber auch harter Kritiker. So berichtete der Offensivakteur, wie er Stürmerstar Romelu Lukaku in der Pause der Panama-Partie kritisiert hatte. „Er hat sich in der ersten Hälfte versteckt. Es ist nicht einfach, mit einem Mann weniger zu spielen. Ich habe ihm gesagt, dass wir ihn brauchen.“

Lukaku erzielte nach dem Seitenwechsel zwei Tore, und Hazard hatte seinen Status als Anführer trotz prominenter Mitspieler wie Lukaku oder Kevin de Bruyne gefestigt. „Er ist auf dem Zenit seines Schaffens“, lobte Goalie Thibaut Courtois seinen Clubkollegen. Den Beweis dafür kann Hazard gegen die Tunesier antreten, die nach dem Last-Minute-1:2 gegen England mit dem Rücken zur Wand stehen.

Im Duell mit den „Three Lions“ erspielten sich die Afrikaner keine einzige echte Torchance, ihr Tor resultierte aus einem unnötigen, von Kyle Walker verschuldeten Elfmeter. Nun will Teamchef Nabil Maaloul mehr Wert auf die Offensive legen, zumal er bei den Belgiern Schwächen in der Defensive ortete. „Ihre Verteidigung ist langsam. Wir werden versuchen, das auszunützen“, kündigte der Coach an, der auf den an der Schulter verletzten Goalie Mouez Hassen verzichten muss.