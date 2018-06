Von Max Ischia

Kitzbühel – Michael Huber, der am Donnerstagabend einstimmig wiedergewählte Präsident des Kitzbüheler Ski Clubs (K.S.C.), ist ein höflicher Mensch. Was nicht heißt, dass er auf jede Frage antworten will – oder kann. Zum Beispiel, ob Axel Naglich nach seinem Ausscheiden aus dem K.S.C.-Vorstand auch 2019 Rennleiter der Hahnenkammrennen sein wird. „Dieses Amt bleibt vorerst vakant“, sagte der Kitzbüheler auf dem Weg zur ÖSV-Länderkonferenz nach Bad Aussee. Nach einem Vertrauensvotum klang dies freilich nicht. Huber spricht in Bezug auf Naglich von „anderen Vorstellungen, von verschiedenen Weltanschauungen“. Und davon, dass immerhin neun bisherige Mitglieder aus dem Vorstand ausgeschieden sind. Es bleibt dennoch fraglich, ob die beiden Alpha-Männchen noch eine gemeinsame Basis finden und die sich in den vergangenen Monaten aufgestauten Differenzen zielführend ausräumen lassen.

Was die künftigen Hahnenkammrennen betrifft, wurde das Führungsteam mit Herbert Hauser (Piste Abfahrt), Stefan Lindner (Piste Slalom), Thomas Voithofer (Streckensicherheit), Ernst Pirnbacher (Startrichter), Fritz Brunner (Zielrichter), Hans Gosch (Zeitnehmung), Markus Adelsberger (Kampfrichter) und Wolfgang Leitner (Presse) festgelegt. Fehlt also lediglich noch die – nicht ganz unbedeutende – Position des Rennleiters. Ob Naglich überhaupt weiter zur Verfügung stehen würde, beantwortete der einstige Extremskifahrer kryptisch: „Der Ball liegt jetzt beim neuen Vorstand.“

Huber spielt erst einmal auf Zeit und beschrieb sein Klub-Werkl ganz allgemein als „großes Kartenhaus“. Man müsse jedenfalls aufpassen, welche Karte man rausziehe. Aber ja, er sei bereit, Risiko zu nehmen.

Dass Huber, als K.S.C.-Boss auch Chef des Hahnenkamm-OK, im Fall der Fälle selbst den Rennleiter geben könnt­e, schloss er „zu 99 Prozent“ aus. Nachsatz: „Notfalls kann ich aber alles machen.“ Gewissermaßen als Jolly Joker.