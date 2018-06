Gruppe G, England - Panama 14.00 Uhr

Englands Nationaltrainer Gareth Southgate hat die Zettel-Affäre um die Veröffentlichung seiner mutmaßlichen Startelf im zweiten Gruppenspiel abgehakt. Am Abend vor der Partie gegen Panama in Nischni Nowgorod sagte Southgate, er sei „total entspannt“, das sei „kein Drama“. Ein Reporter hatte unter der Woche im Training einen Zettel mit einer vermeintlichen Aufstellung abfotografiert und publiziert. „Ich erwarte nicht, dass die Medien uns mit ihrer Arbeit unterstützen“, stellte Southgate nun klar. „Ich weiß, dass sie wollen, dass wir erfolgreich sind.“

Southgate hatte nach dem Vorfall am Donnerstag gesagt, englische Medien müssten sich entscheiden, „ob sie der Mannschaft helfen wollen oder nicht“. Anschließend hatten empörte England-Fans im Internet Medienvertreter verbal attackiert. „Einige der Jungs sind in den sozialen Medien beschimpft worden“, sagte der Coach und räumte eine Mitschuld ein, „dafür möchte ich mich entschuldigen. Das wünsche ich niemandem, nachdem ich das schon selbst erlebt habe.“

Southgate betonte erneut, das Foto habe nicht seine geplante Aufstellung für das Spiel gegen Panama gezeigt. Auf dem Zettel standen Ruben Loftus-Cheek und Marcus Rashford für Dele Alli und Raheem Sterling in der ersten Elf. Alli steht wegen einer Hüftverletzung voraussichtlich nicht zur Verfügung. Sterling enttäuschte beim 2:1-Auftaktsieg gegen Tunesien.

Gruppe H, Japan - Senegal 17.00 Uhr

Die 2:1-Auftaktsieger Japan und Senegal können bei am Sonntag (17.00 Uhr) im direkten Duell einen Riesenschritt in Richtung Aufstieg machen. Die Asiaten sind in bisher drei Länderspielvergleichen mit den 2002 bis ins Viertelfinale vorgestoßenen Afrikanern noch sieglos, haben mit dem überraschenden 2:1 gegen Kolumbien zum Auftakt aber viel Selbstvertrauen getankt.

Japans Kapitän Makoto Hasebe warnte jedoch vor allzu großer Euphorie und Nachlässigkeiten. „Es ist schön, dass wir das erste Spiel gewonnen haben. Aber trotzdem haben wir noch gar nichts geschafft. Wir müssen genauso weitermachen“, betonte Hasebe vor dem Aufeinandertreffen in der Gruppe H in Jaketerinburg.

Im Lager des Senegal ist die Laune bestens und das Selbstvertrauen nach dem 2:1 gegen Polen - nach wie vor der einzige Sieg für Afrika in Russland - groß: „Ob Lewandowski oder wer auch immer, sie machen mir keine Angst.“, meinte Innenverteidiger Salif Sane.

Gruppe H, Polen - Kolumbien

Im zweiten Gruppenspiel der beiden bisherigen Verlierer Polen und Kolumbien kämpfen auch Robert Lewandowski und James Rodriguez gegen das frühe Aus. Wer am Sonntag (20.00 Uhr) in Kasan wieder leer ausgeht, ist praktisch draußen. Dass es zu dieser Situation kommt, hat viel mit den bei Bayern München spielenden Topstars beider Nationen zu tun.

Denn der Toptorjäger aus der deutschen Bundesliga und der WM-Torschützenkönig von 2014 geben bisher Rätsel auf. Nach starken Vorbereitungsspielen mit den Polen war Lewandowski beim 1:2 gegen Senegal praktisch nicht zu sehen. Der Kapitän schien danach dermaßen frustriert, dass er drastische Worte wählte. „So holen wir hier keine Punkte“, meinte Lewandowski. „Der Alptraum von der Europameisterschaft ist zurück.“ Schon bei der EM 2016 hatte Lewandowski seine Extraklasse nicht unter Beweis stellen können. Gegen Kolumbien aber wird sie mehr denn je gefragt sein: Sonst könnte sein Münchner Teamkollege James von Lewandowskis Schwäche profitieren.

Doch auch der kolumbianische Nationalheld bereitet wegen ominöser muskulärer Beschwerden Sorgen. Beim 1:2 gegen Japan spielte der Mittelfeldakteur nur die letzte halbe Stunde, weil er anscheinend eine Wadenverletzung noch nicht vollständig auskuriert hat. Trainer Jose Pekerman trug bisher wenig zur Aufklärung bei. Zuletzt zeigte sich James aber wieder mit seinem strahlenden Lächeln auf dem Trainingsplatz.

Nach dem misslungenen Auftakt machte der 26-Jährige dem Team und sich selbst Mut. „Sieger lassen sich nicht von Fehlern aufhalten. Sie nehmen den Kopf hoch und warten mit Geduld auf die nächste Möglichkeit, es besser zu machen“, twitterte er. „Ich vertraue meiner Mannschaft.“