Von Toni Zangerl

Nauders – Ein entspannteres und zufriedeneres Siegerlächeln gab es in den bisherigen 17 Auflagen des Race across the Alps (RATA) mit Start und Ziel in Nauders noch nie. Als gestern bei der 18. Auflage die Sieger zeitgleich nach 21,14 Stunden über die Ziellinie fuhren, hatten sie beide ihren gesamt vierten Sieg bei diesem Eintagesrennen in der Tasche.

Daniel Rubisoier aus Fließ und Robert Petzold aus Deutschland waren sich auf der 533 Kilometer langen Strecke mit 14.000 Höhenmetern über Stilf­serjoch, Gaviapass, Mortirolo, Bernina-, Albula-, Ofen- und Umbrailpass, rasch einig: „Routine dominiert über Ehrgeiz.“ Wohl auch, weil die Minusgrade auf den Pässen in Italien und der Schweiz körperlich alles forderten. Und auch, weil im Ziel die Familien warteten. Rubisoiers Gattin Stefanie war mit den beiden Töchterchen Annabel und Amelie da. Stolz nahmen sie ihren siegreichen Papa in die Arme. Und der genoss den ersten Schluck Bier. „Vier Starts, viermal gewonnen – heuer war es wunderschön. Wir haben die Wattzahl stets kontrolliert und mit Robert war es ein Erlebnis“, sagte Rubisoier, der schon von 2011 bis 2014 das RATA in Serie gewonnen hatte. Petzold wiederum steht nun seit 2015 stets als Sieger am Podest. „Traumhaft, ich bin begeistert und ein wenig sprachlos – Dank an Daniel, das war einmalig“, sagte er.

War der Erfolg von Rubisoier und Petzold keine Überraschung, so freute sich Veranstalter Gernot Wenig über eine perfekte Sensation. Denn der dritte Platz des Tiroler RATA-Neulings Dominik Schranz aus Tösens in 23,51 Stunden war unerwartet. Schranz ist kein Unbekannter. Am Rad feierte er im Vorjahr beim Dreiländer-Giro auf der Strecke Engadin einen Klassensieg und im Skisport verpasste er beim Kultrennen Weißer Rausch in St. Anton heuer und im Vorjahr den Sieg nur hauchdünn.

Für alle drei stand gleich nach dem Ziel fest: „2019 sind wir wieder dabei.“ Sehr zur Freude von Organisator Gernot Wenig, der im Hinterkopf bereits noch größere Pläne in Sachen Radsport am Reschenpass hat. Und TVB-Macher Manuel Baldauf freute sich über die gelungene TV-Übertragung, die via alpentour.tv eine gelungene Premiere feierte. „Die Zuseher bekamen einen tollen Eindruck vermittelt, wie bereits am Vortag vom Night-Race.“ Dieses Kriterium durch die Gassen von Nauders sicherte sich Daniel Federspiel.

Und heute Sonntag heißt das Motto „25 Jahre Dreiländer-Giro“. Mit Start um 6.30 Uhr auf beiden Strecken – ebenfalls im Livestream von alpentour.tv.