Von Manuel Lutz

Kirchberg — Zum Abschluss des KitzAlpBike-Festivals setzten sich am Sonntag bei den Cross-Country-Bewerben die Tiroler in Szene. Lokalmatador Max Foidl jubelte über Rang zwei bei den Elite-Herren. Für den 22-Jährigen war es der erste Podestplatz — und das ausgerechnet beim Heimrennen. „Es ist einfach wahnsinnig schön, dass ich auch zu Hause einmal zeigen kann, was ich draufhabe. Bisher war ich hier einfach viel zu nervös und angespannt und wollte allen was beweisen", war ­Foidl glücklich.

Den ersten Sieg des Tirolers verhinderte Gerhard Kerschbaumer. Der Südtiroler Weltcupfahrer konnte wie schon im vergangenen Jahr auch heuer das hochkarätig besetzte Rennen für sich entscheiden und feierte seinen bereits vierten Erfolg in Kirchberg. Mit Karl Markt auf Rang drei stand noch ein weiterer Tiroler auf dem Podium. „Der Beginn des Rennens ist heute gar nicht gut gelaufen. Vorne haben sie ein wenig gebummelt, das habe ich dann gut für mich nutzen können", meinte Markt über seine Aufholjagd.

Die amtierende Cross-Country-Weltmeisterin Laura Stigger wurde ihrer Favoritenrolle im Junioren-Bewerb gerecht und raste souverän zum Sieg. Die Ötztalerin fühlt sich im Unterland einfach wohl: „Die Strecke mit ihren Downhill-Passagen ist wie für mich gemacht, deshalb habe ich mich schon so auf das Rennen gefreut. Es bereitet mir einfach so viel Spaß, hier zu fahren."

Bei den Elite-Damen zeigte Lokalmatadorin Lisi Osl auf und fuhr mit Rang drei einen Podestplatz ein. Die Französin Helene Clauzel gewann vor Anne Terpstra (NED).

Auch die Veranstalter hatten allen Grund zum Feiern, mit weit über 2000 Teilnehmern sowie dem Rekord beim Marathon am Samstag sei das Festival ein voller Erfolg. Organisationschef Max Salcher freute sich: „Neun Tage lang stand das Brixental jetzt wieder in der Auslage der Bikesportler." Besonderer Dank gilt dabei den 400 freiwilligen Helfern, die eine reibungslose Durchführung ermöglichten.