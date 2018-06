Wien — Im letzten Spiel des Grunddurchgangs der Austrian Football League (AFL) ging es für die Swarco Raiders Tirol am Sonntag um nichts mehr — und trotzdem dürfte es die Tiroler wurmen, dass die Auswärtspartie bei den Danube Dragons mit 16:21 verlorenging.

In Stadlau gingen die ohne viele Stammkräfte wie Quarterback Sean Shelton angetretenen Gäste zwar durch Runningback David Oku in Führung, dann übernahmen aber die Gastgeber das Ruder. Zur Pause lagen die Dragons bereits 14:7 in Front, auch ein Touchdown von Wide Receiver Lukas Fink konnte die zweite Saisonniederlage nicht mehr verhindern.

„Wir haben Kräfte gespart und die zweite Garde spielen lassen, die hat es leider nicht geschafft", bilanzierte Raiders-Headcoach Shuan Fatah. Der Blick bei den Tirolern ist indes schon klar auf das europäische Superfinale in und gegen Kopenhagen am nächsten Samstag gerichtet. (a.m.)