Moskau — Brasilien, die Schweiz und Serbien kämpfen in der Gruppe E um die beiden Achtelfinalplätze. Die Schweiz besitzt angesichts des Duells mit dem noch punktlosen Letzten Costa Rica am Mittwoch (20.00 Uhr) in Nischni Nowgorod die beste Ausgangslage. Brasilien und Serbien haben das Weiterkommen im zeitgleichen direkten Duell am Mittwoch im Moskauer Spartak-Stadion ebenfalls jeweils in der eigenen Hand.

Ausgangslage Gruppe E BRASILIEN (3:1 Tore, 4 Punkte) kommt weiter

- bei einem Sieg oder Unentschieden gegen Serbien.

- bei einer Niederlage gegen Serbien, wenn die Schweiz mit der gleichen oder höheren Tordifferenz gegen Costa Rica verliert.

- bei einer Niederlage gegen Serbien, wenn die Schweiz mit einem Tor Unterschied weniger gegen Costa Rica verliert und Brasilien insgesamt mehr Tore geschossen hat. Sollten Brasilien und Schweiz in diesem Fall die gleiche Gesamt-Zahl an Toren geschossen haben, käme es zu einem Vergleich der Fairplay-Wertung. Bei Gleichheit würde das Los entscheiden. SCHWEIZ (3:2 Tore, 4 Punkte) kommt weiter

- bei einem Sieg oder Unentschieden gegen Costa Rica.

- bei einer Niederlage gegen Costa Rica, wenn Serbien verliert.

- bei einer Niederlage mit einem Tor Unterschied gegen Costa Rica, wenn Serbien unentschieden spielt und die Schweiz insgesamt die größere oder gleiche Anzahl geschossener Tore hat.

- bei einer Niederlage gegen Costa Rica, wenn Brasilien höher gegen Serbien verliert und anschließend die schlechtere Tordifferenz hat. Sollte die Tordifferenz gleich sein, entscheiden nacheinander die Gesamtzahl der geschossenen Tore, die Fairplay-Wertung und zuletzt das Los. SERBIEN (2:2 Tore, 3 Punkte) kommt weiter

- mit einem Sieg gegen Brasilien

- mit einem Unentschieden gegen Brasilien, wenn die Schweiz mit zwei Toren Unterschied gegen Costa Rica verliert

- mit einem Unentschieden gegen Brasilien, wenn die Schweiz mit einem Tor Unterschied gegen Costa Rica verliert und anschließend insgesamt weniger Tore als Serbien geschossen hat. COSTA RICA (0:3 Tore, 0 Punkte) ist bereits ausgeschieden.



Brasilien ist bisher hinter den Erwartungen geblieben. Mit der klaren Zielsetzung, den sechsten Titelgewinn bei Weltmeisterschaften einzufahren, gestartet, versprühte der Rekordchampion bisher wenig spielerischen Glanz. Das Achtelfinale ist dennoch in Reichweite. Im letzten Gruppenspiel gegen Serbien genügt den Brasilianern am Mittwoch (20 Uhr/TT.comLive-Ticker) schon ein Remis.

Die Serben klammerten sich vor dem Duell im Spartak-Stadion von Moskau an Durchhalteparolen. "Wenn ich nicht an einen Sieg gegen Brasilien glauben würde, würde ich nach Hause fahren", sagte Stürmer Aleksandar Mitrovic. "Ehrlich, warum sollten wir Brasilien nicht schlagen?", fragte er bei einem Pressetermin selbstbewusst in die Runde. Mit einem Sieg gegen könnte Serbien (3 Punkte) die K.o.-Runde aus eigener Kraft erreichen und Brasilien (4) aus dem Turnier werfen. Die Schweiz hat vier Punkte, Costa Rica ist bereits ohne Chance.

Der Druck würde eher auf den Südamerikanern liegen, betonte der 23-Jährige Mitrovic. Mit der Ausgangslage können die Brasilianer jedoch gut leben. "Wir haben gewisse Erwartungen kreiert und die führen eben zu Druck", sagte Rechtsverteidiger Fagner. Der fünffache Weltmeister ist in Pflichtspielen unter Trainer Tite immerhin ungeschlagen. In 23 Partien in der Regentschaft des 57-Jährigen insgesamt gewann Brasilien 18 Mal und ging nur einmal - in einem Freundschaftsspiel gegen Argentinien - als Verlierer vom Rasen.

Vor allem in der Defensive scheint die Selecao kaum zu überwinden. 17 Spiele in der Tite-Ära verliefen ohne Gegentreffer. Und vorne sollten Neymar, Gabriel Jesus und Philippe Coutinho immer für einen Treffer gut. Auch, wenn es wie beim 2:0 gegen Costa Rica bis in die Nachspielzeit dauert. "Unsere Gegner bereiten sich gut auf uns vor, aber je länger die Spiele dauern, desto mehr Chancen kreieren wir", wusste Fagner, der erneut den angeschlagenen Danilo ersetzen wird.



Dass sich Beobachter bei Brasiliens Auftritten in Russland an eine Telenovela erinnert fühlen, hängt indes mit Neymar zusammen. Dessen Tränen nach dem Sieg über Costa Rica sorgten in der Heimat nicht nur für positive Reaktionen. So schrieb die größte Tageszeitung "O Globo", dass seine emotionale Reaktion "verstörend" gewesen sei. Die Sportzeitung "Lance" wurde noch deutlicher: "Sein Problem ist kein physisches. Es ist der Kopf."



Tite nimmt Neymar bisher stets in Schutz. Auch seine Teamkollegen kritisieren ihren Ausnahmekönner nicht öffentlich. Thiago Silva zeigte sich nach der Costa-Rica-Partie jedoch "sehr enttäuscht", als ihn Neymar wegen eines Outeinwurfs maßregelte.



Schweizer Team hält zusammen

Die Schweiz steht hingegen mit eineinhalb Beinen im Achtelfinale. Vor dem letzten Spieltag der Gruppe E reicht den Eidgenossen schon ein Unentschieden gegen die noch punktelosen Costa Ricaner zum Aufstieg. Selbst bei einer knappen Niederlage in Nischni Nowgorod wären die Schweizer am Mittwoch (20/TT.com-Live-Ticker) weiter, sollte Serbien im Parallelspiel gegen Favorit Brasilien nicht gewinnen.

Nach dem Wirbel um den umstrittenen Torjubel von Xherdan Shaqiri und Granit Xhaka soll bei den Schweizern jedenfalls wieder das Sportliche im Vordergrund stehen. Die FIFA hatte am Montagabend Geldstrafen gegen die beiden England-Legionäre und Kapitän Stephan Lichtsteiner verhängt. Die befürchtete Sperre gab es für das Trio aber nicht. Die Schweiz darf nicht nur deshalb selbstbewusst in die Partie gehen.



Von den vergangenen 24 Länderspielen verlor Österreichs Nachbar nur eines. Dass ausgerechnet gegen die bereits gescheiterten "Ticos" ein Rückschlag erfolgt, wäre eine Überraschung. Teamchef Vladimir Petkovic beschäftigten deshalb auch Planspiele. Shaqiri ist ebenso wie Lichtsteiner oder Valon Behrami mit Gelb vorbelastet, eine Sperre in der ersten Runde der K.o.-Phase droht. Nicht beschäftigen wollten sich die Schweizer mit möglichen nächsten Gegnern.



"Wir müssen einmal das Spiel gewinnen. Und wir werden es gewinnen. Deutschland, Schweden oder Mexiko. Sie haben alle ihre Qualitäten", sagte Außenverteidiger Michael Lang. Der Basel-Profi verdeutlichte am Montag die Stimmung im Schweizer Team. "Wenn etwas passiert, wenn einer von uns attackiert wird, dann stärkt das die Gruppe", meinte er über die Doppeladler-Causa, die sich schließlich zum Wohlgefallen aller auflöste. (APA/sda)