Von Tobias Waidhofer

Achenkirch – Die beste Nachricht gleich zu Beginn: Flo Mader ist nach seiner Bandscheibenoperation zurück am satten Grün. Beim ersten Testspiel der WSG Wattens in Achenkirch (10:0) feierte der Edelroutinier des Tiroler Zweitligisten sein Comeback. Zuletzt war der Schmirner am 17. November des Vorjahres auf der Linzer Gugl am Rasen gestanden. „Flo ist schmerz- und beschwerdefrei. Er hat seine Tugenden gleich eingebracht“, schwärmte Sportmanager Stefan Köck.

Ihre Qualitäten zeigten gegen den Bezirksligisten auch drei Testspieler, die sich allesamt in die Torschützenliste eintrugen. Das Urteil fällt allerdings unterschiedlich aus: Der Tscheche Matej Koncal deutete auf der linken Mittelfeldseite mit einem Tor und Assist seine Qualität an, verpflichtet wird der 24-jährige tschechische Ex-U21-Nationalspieler aber wohl nicht. „Er hat gute Anlagen. Wir werden uns noch beraten“, erklärte Köck. Die Ansprüche der WSG seien nun einmal gestiegen: „Vor zwei Jahren wäre das ein hochinteressanter Mann für uns gewesen.“

Gleich drei Treffer erzielte der 20-jährige Tiroler David Stoppacher, der in der Westliga schon für Schwaz und Wacker II gespielt hatte. „Er hat gezeigt, dass er ein guter Fußballer ist. Es wird in den kommenden Tagen noch Gespräche geben“, steckte Köck die Lage ab. Natürlich im Wissen, dass der Akademie-Abgänger auch für die zweite Mannschaft ein heißes Thema sein könnte.

Bleibt Alhassane Soumah, der dritte Testspieler im Bunde. Der Angreifer aus Guinea, der zuletzt von Juventus Turin in die 2. Schweizer Liga zum FC Chiasso verliehen war, soll das WSG-Trikot definitiv anbehalten. „Wir wollen ihn verpflichten und sind in den Gesprächen schon sehr weit.“ Die Spur führt also wieder einmal nach Turin. Es wäre bereits die vierte Leihstation für den 22-Jährigen, der schon in Belgien, Ungarn und der Schweiz spielte.