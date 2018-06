Von Daniel Suckert

Spielberg – Man muss schon einige Seiten im Formel-1-Geschichtsbuch zurückblättern, um den Namen eines rotweißroten Piloten zu finden: Der Vorarlberger Christian Klien fuhr vor sieben Jahren im HRT-Boliden die letzten Runden. Insgesamt 15 Formel-1-Fahrer brachte Österreich hervor. Seit Klien­s Kurzauftritt gab es immer wieder Hoffnungsschimmer, mehr aber auch nicht. Und das, obwohl Österreich mit Red Bull über ein achtfaches Weltmeisterteam verfügt, seit sieben Jahren in der Obersteier­mark in Spielberg eine fixe Rennstrecke besitzt und viele Österreicher (Toto Wolff, Nik­i Lauda, Franz Tost, Helmut Marko) in leitenden Positionen tätig sind.

„Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun“, erklärte Karl Wendlinger, seines Zeichens 41-facher Starter (1991–1995) in der elitären PS-Serie, dieser Tage. Ganz nach dem Motto: Ein Team und eine Strecke ergeben noch keinen rotweißroten Nachwuchsstar. „Ich glaube auch, dass wir es früher noch etwas leichter hatten“, fügte der ehemalig­e March- und Sauber-Pilot der 90er-Jahre an. „In unserer Zeit gab es einfach viel mehr kleinere Teams, die jungen Fahrern eine Chance geben konnten.“

Der Kufsteiner machte sein­e ersten Motorsportschritte im Kart mit 14 Jahren. Weitere fünf Jahre später drehte der zweifache Familien­vater in der Formel-3-Serie seine Runden, die er als österreichischer Staatsmeister abschloss. Dass er kurz darauf auch noch die deutsche Formel-3-Meisterschaft gewann, rief Mercedes auf den Plan. 1990 bildete Wendlinger zusammen mit den Deutschen Jochen Mass, Heinz-Harald Frentzen und dem späteren Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher ein Team (Sportwagen-Weltmeisterschaft) – ab1991 stand der Unterländer in der Königsklasse am Start. „Du hast dein­e Karriere nicht planen können, sondern hast einfach von Jahr zu Jahr geschaut. Ich hatte nie den Plan, in zwei oder drei Jahren muss ich Formel 1 fahren“, gab Wendlinger zu. „Der Vorteil der heutigen Zeit sind die Nachwuchs-Förderprogramme. Wenn du früher gut warst, hat dich ein Förderer unter seine Fittiche genommen. Allerdings nur, wenn du Glück hattest.“

Es sei auch nicht so gewesen, dass neben Wendlinger neun andere heimische Fahrer gewartet hätten und es eine große Auswahl gegeben hätte. Die Fahrer waren alles Einzelkämpfer mit einem eisernen Willen und viel Ausdauer. Wendlinger: „Für das Kartfahren musste ich nach München. Der Zeitaufwand und die Ausdauer waren immens.“

Dass Rennställe wie Red Bull, Ferrari oder Mercedes mittlerweile finanziell aufwändige Förderprogramme haben, bedeutet trotzdem nicht automatisch den Sprung in die höchste PS-Klasse. Red Bulls Motorsportkonsulent Helmut Marko erklärte schon vor Jahren: „Natürlich kannst du einen jungen, österreichischen Piloten in die Formel 1 bringen, aber du kannst keinen Sieg-Fahrer herantrainieren.“

Hierzulande fehlen einerseits die Trainingsmöglichkeiten für den Kart-Bereich und andererseits zahlungswillige Sponsoren aus der Autoindustrie. So sitzen heimische Jungstars recht spät – mit sieben, acht Jahren – im Kart. Außer den Millionen von Red-Bull-Boss Didi Mateschitz gibt es keinen, der in so großem Stil investiert. Die hohen Ansprüche der Bullen (Marko: „Nur dabei zu sein, ist zu wenig“) erfüllen generell nur wenige Talente, rotweißrote sind augenblicklich keine darunter.

Geisterten über die Jahre immer wieder einige rotweißrote Namen im Dunstkreis des teuersten Kreisverkehrs der Welt herum, so sind es mittlerweile nur noch zwei, denen man kurzfristig den Sprung in die Formel 1 zutrauen kann: DTM-Pilot ­ Auer und Ferdinand Habsburg, der Urenkel des letzten Kaisers von Österreich, der in der Formel 3 aktiv ist.

Der Kufsteiner Auer spult­e im Vorjahr schon einen erfolgreichen Test bei Force India am Hungaroring ab, danach stellte man ihm einen weiteren Test in Aussicht. Aktuell läuft es für den 23-Jährigen im Deutschen Tourenwagen Masters (DTM) noch nicht ganz nach Wunsch: Der Mercedes-Pilot liegt 27 Punkte hinter dem führenden Gar­y Paffett, der ebenso für die Marke mit dem Stern unterwegs ist. Unterirdisch verläuft es hingegen für Habsburg – der führende Neuseeländer Armstrong hat 101 Punkte, der 21-Jährige hat gerade einmal 16 Zähler.

Ohne die nötigen Titel in den jeweiligen Rennserien fehlen jedoch die nötigen Argumente, um höchste Ansprüche stellen zu können. Der dreifache Champion Nik­i Lauda stellte klar: „Bevor du in die Formel 1 kommst, musst du dich in zwei, drei Formeln richtig beweisen. Sonst kommst du dort nicht weiter.“

Also heißt es ebenso beim fünften Formel-1-Stopp in der Steiermark: Warten und hoffen, dass es irgendwann doch ein Lokalmatador nach ganz oben schafft und in Spielberg glänzen kann.