Innsbruck – Während im Tivolistadion die Verlegung des neuen Rasens in die finale Phase geht, setzt Bundesliga-Aufsteiger FC Wacker seine Sommervorbereitung planmäßig fort. Heute absolvieren die Schwarzgrünen ab 17.30 Uhr in Kematen das vierte Testspiel. Nach der 1:2-Niederlage in Jenbach gegen Ludogorez Rasgrad (Bulgarien), dem 2:0-Sieg gegen Achmat Grosny (Russland) in Waidring und dem 0:0 gegen Qarabag Agdam (Aserbaidschan) in Schwoich wird der FC Wacker heute vom japanischen Erstligisten V-Varen Nagasaki geprüft.

„Wir werden wieder durchmischen und mit der Dreier-Abwehrkette auflaufen. Dieses System wird jetzt einmal gefestigt, denn hinten stehen wir schon sehr kompakt“, erklärte Wacker-Coach Karl Daxbacher, der beim intensiven Vorbereitungsprogramm keine Rücksicht auf die Testspiele nimmt.

Weil Einser-Goalie Christopher Knett eine leichte Knieverletzung auskuriert, werden sich im FCW-Tor wieder Lukas Wedl und Hidajet Hankic abwechseln. Neuzugang Bryan Henning fehlt heute ebenso wie der leicht angeschlagene Ilkay Durmus. Der 18-jährige Atsushi Zaizen kommt von der Zweiermannschaft in den Profikader und sammelt gegen seine Landsleute Einsatzminuten.

Nächste Woche ist der FC Wacker „auswärts“ im Testspieleinsatz. Am Freitag, 6. Juli, kicken die Schwarzgrünen in Geretsried ab 15.30 Uhr gegen den aktuellen Schweizer Meister FC Basel. (w.m.)