Zweiter Sieg im vierten Vorbereitungsspiel und zum dritten Mal in Serie kein Gegentreffer — der FC Wacker konnte mit dem Auftritt in Kematen am Freitag zufrieden sein. Durch einen herrlichen Freistoßtreffer von Albert Vallci bereits in der siebten Minute feierten die Schwarzgrünen vor rund 200 Zuschauern einen 1:0-Erfolg gegen den japanischen Erstligisten V-Varen Nagasaki.

Wie schon in den vergangenen Partien ließ Trainer Karl Daxbacher seine Schwarzgrünen in der neuen 3/4/3-Formation auflaufen: Lukas Wedl stand im Tor, die Dreier-Abwehrkette bildeten Stefan Meusburger, Matthias Maak und Dominik Baumgartner. Die Außenverteidiger-Positionen wurden zunächst von Michael Schimpelsberger und Albert Vallci bekleidet, im Zentrum agierten Christoph Freitag und Daniele Gabriele. Atsushi Zaizen bildete mit Stefan Rakowitz die Flügelzange, Zlatko Dedic stürmte ganz vorne. Nicht dabei waren Ilkay Durmus (Entzündung am Zeh), Christopher Knett (Patella-Sehne) und Bryan Henning (Trauzeuge).

Torchancen blieben auf dem Kemater Sportplatz Mangelware. Ein Dedic-Kopfball (1.) verfehlte knapp sein Ziel, in der 33. Minute verhinderte Baumgartner auf der Linie den Ausgleich der Japaner. Nach dem Wechsel vergab der eingewechselte Patrik Eler nach einem Tormannfehler der Gäste die beste Möglichkeit auf das 2:0. Kommenden Freitag folgt der nächste Test in Geretsried gegen den Schweizer Meister FC Basel. (w.m.)