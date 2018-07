Von Daniel Suckert

Innsbruck – Das Lächeln von Tirols DTM-Beitrag Lucas Auer könnte dieser Tage wohl etwas breiter sein. Drei Podestplätze hat der Kufsteiner zu Buche stehen und trotzdem beträgt der Rückstand auf den Führenden Gary Paffett (GBR) knapp 60 Punkte. Die Ursachen dafür sind vielschichtig.

Ex-Formel-1-Pilot Timo Glock platzte am abgelaufenen Wochenende in Zandvoort sprichwörtlich der Kragen. Der BMW-Pilot unterstellte Mercedes eine Teamorder, bei der ausgerechnet Auer als Spielball benützt worden sein soll: „Die Frage ist, ob man Lucas Auer benutzt hat, um den Mercedes da vorne etwas Luft zu verschaffen, weil die in der Vergangenheit schon ein paar Reifenschäden hatten.“ Auer hatte im Rennen auf Rang vier wie ein Schutzwall gegenüber Glock und Co. gewirkt, um den Teamkollegen eine freie Fahrt an der Spitze zu ermöglichen. Am Ende konnte der letztjährige schnellste Mercedes-Fahrer noch Rang drei notieren.

Dass solche Spielchen ab einem gewissen Zeitpunkt in der Meisterschaft normal sind, steht außer Frage. Ähnliches sah man ja auch im Vorjahr bei Audi. Nur erklärte Glock vielsagend: „Wenn ab irgendeinem Punkt nur noch zwei, drei Fahrer um die Meisterschaft fahren, dann ist das normal. Es geht aber um die Frage, ab wann man das macht.“

Zusätzlich muss sich die silberne Führung noch einen Vorwurf gefallen lassen: In Sachen Timing beim Boxenstopp hat man beim Tiroler kein glückliches Händchen bewiesen. In den ersten zehn Auftritten wurden zu viele Rennen in der Box verloren. Auch in Zandvoort hat die Box am Sonntag keinen idealen Job gemacht. Auf der Strecke bedeutet das meist einen Rückfall von drei bis fünf Plätzen, da die Dichte zu hoch ist. Auch in Sachen Zeitpunkt beim Qualifying agierte man beim 23-Jährigen das ein oder andere Mal fehlerhaft.

Der Tiroler selbst ging bei Glocks Anschuldigungen nicht ins Detail, sprach von einer anderen Strategie und meinte auch nach dem neunten Platz beim zweiten DTM-Auftritt in den Niederlanden im Zielraum: „Wir müssen analysieren, was falsch gelaufen ist. Aber der Speed war in der ersten Saisonhälfte da, darum spricht nichts dagegen, die zweite Saisonhälfte erfolgreich zu gestalten.“

Zur selben Zeit vor einem Jahr hatte Auer schon zwei Siege zu Buche stehen. Da fiel natürlich alles leichter. Was seine überragende Qualifying-Quote und die schnellen Sektorenzeiten betrifft, weiß man in der DTM um die Qualitäten des Unterländers.

Und am Ende könnte Titelverteidiger Rene Rast ein Vorbild sein. Den Deutschen hatte im Vorjahr in der ersten Saisonhälfte gar niemand auf der Rechnung, ehe der 31-Jährige am Ende dann noch vom obersten Podest lächelte.