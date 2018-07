Spielmodus Bundesliga

Der Grunddurchgang wird mit zwölf Clubs gespielt (22 Runden, jeder gegen jeden). Danach findet ein zweigeteilter Finaldurchgang mit einer Meistergruppe (Top 6) und einer Qualifikationsgruppe (Plätze 7 bis 12) statt, in der innerhalb der Gruppe jeder gegen jeden spielt (10 Runden).

Die Punkte aus dem Grunddurchgang werden halbiert (und abgerundet). Sind zwei Clubs am Ende des Finaldurchgangs punktegleich und wurde bei einem dieser Clubs ein halber Punkt abgerundet, wird dieser Club vorgereiht. Wurde bei keinem oder bei beiden Vereinen abgerundet, wird als nächstes Entscheidungskriterium die Tordifferenz herangezogen.

Der Sieger der Meistergruppe ist Meister, der Letzte der Qualifikationsgruppe steigt in die Zweite Liga ab. Der Meister und Vizemeister sowie der ÖFB-Cupsieger haben ihre internationalen Startplätze fix, der Meisterschaftsdritte nur dann, wenn Österreich fünf Startplätze haben sollte.

Europa-League-Play-off

Für drei Klubs geht es im Europa League-Play-off (28. Mai bis 2. Juni 2018) noch um den letzten internationalen Startplatz. Dabei kommt es darauf an, wie viele UEFA-Startplätze Österreich hat:

Bei vier Startplätzen spielt der Sieger der Qualifikationsgruppe in einem Heimspiel gegen den Vierten der Meistergruppe, der Sieger dieses Duells trifft in zwei Spielen auf den Dritten der Meistergruppe.

Bei fünf Startplätzen spielt der Sieger der Qualifikationsgruppe in einem Heimspiel gegen den Fünften der Meistergruppe, der Sieger dieses Duells trifft in zwei Spielen auf den Vierten der Meistergruppe.

Spiele, Karten, Torschützenkönig, 2. Liga

Alle Mannschaften kommen in Grund- und Finaldurchgang auf 32 Spiele (bisher 36), Play-off-Teilnehmer auf maximal 35 Spiele.

Gelbe, Gelb-Rote und Rote Karten werden vom Grunddurchgang uneingeschränkt mitgenommen. Ins Play-off werden nur Gelb-Rote und Rote Karten mitgenommen.

Der Torschützenkönig wird in allen Spielen der Saison (inklusive Play-off) ermittelt.

Die 2. Liga wird in Hin- und Rückrunde mit 16 Mannschaften ausgetragen, der Tabellenerste steigt in die Bundesliga auf, die letzten drei Vereine in die Regionalliga ab.

Einheitliche Anstoßzeiten

Je drei Bundesliga-Partien werden am Samstag und Sonntag ausgetragen, die Saison beginnt am letzten Juli-Wochenende 2018 (28./29.7.) und endet am 25. Mai 2019.

Im Sommer werden die Spiele ausnahmslos um 17.00 Uhr angepfiffen. Nach der Länderspielpause im September (ab 15./16. September) steigen die drei Samstag-Matches weiterhin um 17.00 Uhr, am Sonntag beginnen zwei Spiele um 14.30 Uhr und eines um 17.00 Uhr.

Im Herbst gibt es keine Runden unter der Woche. Nach der Teilung in eine Meister- und Qualifikations-Gruppe nach 22 Runden gehen die Partien in der höchsten Etage ausnahmslos am Sonntag in Szene.

TV-Übertragungen

Die Bundesliga startet in der neuen Saison in eine neue Ära - auch bei den TV-Übertragungen. Die höchste Spielklasse ist künftig nicht mehr live im ORF zu sehen. Der Pay-TV-Sender Sky lässt sich die Exklusivrechte für die kommenden vier Saisonen jährlich rund 35 Millionen Euro kosten.

Die Gesamtzahl der Spiele erhöht sich von 180 auf 195. Sky zeigt 191 davon live und exklusiv. Die restlichen vier Partien werden auch im Sender A1 Now ausgestrahlt, darunter das Eröffnungsspiel am 27. Juli (20.45 Uhr) zwischen Austria Wien und dem FC Wacker Innsbruck.

Der ORF gibt sich mit den Highlight-Rechten zufrieden. Der öffentlich-rechtliche Sender bringt samstags und sonntags jeweils um 19.30 Uhr und damit zeitnah nach Ende der meisten Spiele 25-minütige Sendungen mit Zusammenfassungen.

Eine wöchentliche Show mit den Höhepunkten aller sechs Partien zeigt sonntags um 22.00 Uhr auch oe24.TV. Die Online-Rechte für Highlight-Clips liegen neben Sky auch bei Laola1.