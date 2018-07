Am Freitag erfolgt der Auftakt bei der Austria. Wie ist die aktuelle Gefühlslage?

Daxbacher: „Der Anreiz ist unglaublich groß. Ein Super-Start für unser Team und mich mit viel Werbung und Vorberichten in einem neuen Stadion. Mein Werdegang bei der Austria wird wahrscheinlich auch beleuchtet. Ein Bus aus meiner Heimat kommt als Unterstützung und ich hoffe, die drücken alle Wacker Innsbruck die Daumen.“

Wie sehr kribbelt es schon? Daxbacher: „Das kommt mit dem Anpfiff. Aber das erste Spiel in einer neuen Liga mit einer Eröffnung ist ein Hingucker. Und wenn wir schon dabei sind: Es müsste für die Sponsoren schon sehr interessant sein, wenn wir wieder so viel im Bild sind.“

Sportlich ist der Start natürlich denkbar schwer? Daxbacher: „Natürlich, die Austria will ja mindestens einen Europacup-Startplatz. Ich hoffe, unsere Spieler gehen richtig damit um – dass wir nicht zu gehemmt und zu nervös sind, dass wir uns was zutrauen. Das ist immer eine Gratwanderung: Einerseits will man nicht gleich eine Klatsche erhalten, andererseits muss man mutig auftreten. Die Austria setzt jetzt auf Offensive, das kann auch eine Schwäche sein. Ihr Cup-Spiel (4:0 bei Austria 13, Anm.) ist kein echter Maßstab.“

Der eigene Cup-Auftritt mit dem 3:2 bei Regionalligist Wiener Linien hoffentlich auch nicht ... Daxbacher: „Ich hoffe nicht (schmunzelt). Die zwei Gegentore aus Standards dürfen so nicht passieren, andererseits hätten wir das Spiel im Finish klarer gestalten können. Schon die Vorbereitung hat gezeigt, dass wir Große wie zum Beispiel den FC Basel fordern können, andererseits können wir gegen zweit- und drittklassige Gegner an einem schlechten Tag verlieren.“

Das heißt für die Liga? Daxbacher: „Die Liga wird ein Kampf für uns werden.“

Läuft der FC Wacker in Wien wie in der Vorbereitung im 3-4-3-System auf? Daxbacher: „Im Cup haben wir 4-1-4-1 gespielt. Wir haben ja schon in der Meistersaison in der 2. Liga unser Spiel adaptiert, dem Gegner das Spiel überlassen, um schnell umzuschalten. Wir wollen in der ersten Liga offensiver und aggressiver attackieren. Sonst laufen wir gegen stärkere Gegner zu viel dem Ball nach. Wir starten mit diesem Versuch und werden nach den ersten Runden sehen, ob wir wieder etwas adaptieren müssen. Unser neuer Spielstil sollte erkennbar sein.“

Die Spielanlage ist ja wichtiger als das System? Daxbacher: „Wir wollen bezüglich System nicht mit offenen Karten spielen. Wenn wir auf ein 3-4-3 umstellen, können wir offensiver attackieren und sind trotzdem kompakt hinten. Der Gegner setzt einem halt auch Limits.“

Drei Innenverteidiger stärken die Defensivkraft? Daxbacher: „Natürlich, es ist viel enger und wir haben es in der Aufstiegssaison am eigenen Leib erfahren, wie schwierig es ist, gegen solche Teams zu spielen. Die Überlegung ist, als vermeintlich Schwächerer auf dieses System zurückzugreifen. Grundsätzlich bin ich nicht so ein Fan davon gewesen, weil es doch ein Defensivkonzept ist und man dadurch zumindest einen Offensivspieler verliert.“

Die Defensive stand in der Vorbereitung durchaus kompakt, die Offensive scheint ausbaufähig? Daxbacher: „Defensiv mache ich mir weniger Sorgen. Die Frage wird sein, ob wir genug Offensivkraft haben, um genug Tore zu schießen. Man hat schon im Cup bei einigen Ausfällen (Eler, Maak, Durmus, ...) gesehen, wie dünn die Personaldecke grundsätzlich ist. Ein weiterer Offensivspieler wäre sicher noch gut.“

Wie lautet das Ziel in der neuen Zwölferliga? Nur Klassenerhalt oder ist sogar Platz sechs und somit das obere Play-off machbar? Daxbacher: „Für Platz sechs muss sehr, sehr viel passen. Salzburg, Sturm, Rapid und Austria scheinen außer Reichweite, der LASK hat auch mehr Möglichkeiten. Dann könnte man alle anderen über einen Kamm scheren, aber da müssen wir uns gegenüber der Aufstiegssaison schon deutlich steigern.“

Mit Vereinen wie WAC, St. Pölten oder Hartberg muss man sich messen? Daxbacher: „Jetzt reden wir davon, aber nur ein Beispiel: Beim Liendl (Spielmacher, der von Twente Enschede zurückkommt) haben wir angefragt, aber das war sofort wieder vom Tisch. Der WAC holt sich Liendl und einen Marcel Ritzmaier aus Holland – da brauchen wir gar nicht anfragen. Wir werden sehen, was passiert. Wir müssen uns freuen, dass wir dabei sind und alles dafür tun, dass wir dabei bleiben. Wir brauchen keine großen Ankündigungen.“

Die Tradition gewinnt ja keine Spiele ... Daxbacher: „Ja, aber man merkt, dass der Name Wacker Innsbruck auch bei Nicht-Tirolern gleich wieder einen Wert hat und gesagt wird, die können die Top sechs schon schaffen, ohne genau zu schauen, was vorhanden ist – das hat man so verinnerlicht. Der Name ist aus der Tradition gleich wieder da.

Zu Ihrer Person, dem ältesten Bundesliga-Trainer mit 65 Jahren ... Daxbacher (schmunzelt): Das habe ich jetzt in der Vorbereitung auf die neue Saison schon ein paar Mal gehört. Was soll ich sagen? Es ist eine Auszeichnung, dass sie einen Alten auch noch brauchen können.

Sie haben mehrere Zweitliga-Titel gefeiert. Was würden Sie als Bundesliga-Trainer gerne noch erreichen? Daxbacher: „Im Moment werden wir mit Wacker nicht Meister werden. Der Ehrgeiz ist es, möglichst gut abzuschneiden. Ein Titel bei der Austria wurde mir als Trainer durch mysteriöse Umstände in einem Parallelspiel mit einem Handspiel kurz vor Schluss verwehrt.“

Der FCW stellt jetzt auch ein zweites Team in Liga zwei? Daxbacher: Die Jungen haben die Chance, sich zu entwickeln und zu zeigen, dass sie Erstliga-Tauglichkeit haben oder erwerben können. Wenn unser erster Kader so klein bleibt, bieten sich sicher Möglichkeiten hineinzuschmecken.“

Ein Glaserl Wein würde nach einem Sieg bei der Austria schmecken? Daxbacher: „Ja, ich fahre eh mit dem Fanbus heim. Wenn ich Meister werde, bekomme ich von den Weinbauern in unserer Gegend immer das eine oder andere Fläschchen mit einem Bild/Etikett von mir. Es wäre schön, wenn ich mir am Freitag ein Glas auf einen Sieg gönnen könnte.“

Das Gespräch führten Wolfi Mülller und Alex Gruber