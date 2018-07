Hamburg – Österreichs Tennis-Star Dominic Thiem ist am Freitag beim ATP-Turnier in Hamburg unerwartet im Viertelfinale ausgeschieden. Der 24-Jährige unterlag dem Chilenen Nicolas Jarry im ersten Duell in 1:57 Stunden 6:7(5),6:7(7). Thiem war im ersten Satz mit Break sowie im Tiebreak 5:2 und im Tiebreak des zweiten Durchgangs 6:3 vorangelegen. Nächste Woche spielt Thiem beim Heim-Turnier in Kitzbühel. (APA)