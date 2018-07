Von Alois Moser

Vantaa — Für viele Experten ist Vizeeuropameister Österreich bei der EM in Finnland in Abwesenheit von Titelverteidiger Deutschland der Favorit schlechthin. Dabei wird gerne vergessen, dass Nationaltrainer Shuan Fatah nach der Heim-EM 2014 ein ganz neues, junges Team aufbauen musste. Beim 40:15-Auftaktsieg gegen Dänemark zeigte sich am Sonntag, dass Österreichs Team noch einiges zu lernen hat — aber auch viel Potential in den jungen Wilden steckt.

In Graz hatte Österreich Dänemark anno 2014 noch mit 49:7 deklassiert. Dass das Match am Sonntag anders laufen würde, war schon im ersten Viertel ersichtlich. Beide Teams begannen vorsichtig, tasteten sich erst einmal ab.

Im zweiten Abschnitt brachte dann Sandro Platzgummer Österreich zum ersten Mal auf die Anzeigetafel — doch Dänemark glich postwendend aus. Noch vor der Pause schlug aber mit Tobias Bonatti der zweite der 16 Raiders-Spieler im rot-weiß-roten Kader zu und sorgte für die 14:7-Pausenführung. Der zweite Touchdown von Sandro Platzgummer schien nach dem Wechsel schon die Vorentscheidung zugunsten Österreichs gewesen zu sein. Aber „Danish Dynamite" konterte erneut, einen Touchdown und eine Two-Point-Conversion später waren die Skandinavier mit 15:20 plötzlich wieder in Schlagdistanz.

Nur ein Lauf in die rot-weiß-rote Endzone hätte das Match zugunsten der Nordeuropäer gedreht — doch die immer stärker werdende Defensive der Österreicher ließ keinen einzigen weiteren Punkt der Gegner mehr zu.

Dafür drehte die Offensive um Quarterback Alexander Thury (Maribor) auf: Der Wiener, der nach einer Schulterverletzung rechtzeitig vor EM-Beginn fit geworden war, überzeugte nicht nur mit seinem Wurfarm, sondern lief auch höchstselbst zweimal in die gegnerische Endzone. Wermutstropfen für den MVP: Nach dem zweiten Touchdown verließ Thury humpelnd das Feld, für ihn übernahm der 19-jährige Tiroler Ruben Seeber.

Auch wenn Dänemark lange Paroli bieten konnte: Am Ende setzte sich das neu formierte österreichische Team deutlich mit 40:15 durch. „Klar, dass es am Anfang ein wenig holprig war. Wir sind happy, dass wir gewonnen haben, aber da ist noch viel Luft nach oben", war Nationaltrainer Shuan Fatah anschließend nicht unzufrieden. Sandro Platzgummer stieß ins gleiche Horn: „Wir sind ein neues, junges Team und haben einen super Job gemacht. Aber wir werden noch einiges drauflegen müssen." Am besten schon am Donnerstag gegen Schweden.