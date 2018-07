Kapfenberg, Innsbruck – Die Staatsmeisterschaften in Kapfenberg sind gelaufen, die Medaillen vermutlich bereits an ihren Ehrenplätzen. Insgesamt 36-mal Edelmetall, elf davon bei den Junioren, holten die heimischen Schwimmer – mit den nicht mehr für Tiroler Klubs Startenden wie Bernhard Reitshammer, Alexander Knabl, Caroline Hechenbichler, Lena Kreundl (alle Linz) und Christina Nothdurfter (Graz) kämen gar noch 17 „allgemeine“ dazu.

„Was man in Kapfenberg gesehen hat, ist, dass es neben der Spitze auch eine starke Breite in Tirol gibt“, analysiert TWV-Trainer Wolf Grünzweig. Der beste Beweis dafür seien die zahlreichen Staffelerfolge: Der SC IKB Innsbruck schwamm zu fünf Teammedaillen, der TWV zu drei. Eine weitere Bestätigung folgt schon heute: Mit Simon Bucher, Xaver Gschwentner, Robin Grünberger, Lena Opatril sowie den Wahl-Linzern Reitshammer und Kreundl heben gleich sechs Tiroler zur EM nach Glasgow ab. „Meine erste auf der Langbahn“, freut sich Sprinter Robin Grünberger, der wie Opatril und Kreundl für Österreichs Staffeln nominiert wurde. Der Staatsmeistertitel über 100 m Kraul am Sonntag beflügelte den Innsbrucker zusätzlich: „Ich bin das Rennen anders angegangen, habe verhalten begonnen. Am Ende ist es voll aufgegangen.“

Vereinskollege Bucher, der zuletzt bei der Jugend-EM als Fünfter um nur vier Hunderstelsekunden eine Medaille verpasst hatte, musste sich bei der ÖM über 50 m Delfin erneut knapp geschlagen geben – Silber mit 0,02 Sek. Rückstand. „Ich hoffe, dass es in Glasgow ein bisschen schneller geht“, sagt Trainer Grünzweig.

Die EM-Starter schwammen in Kapfenberg ein großes Programm (Reitshammer holte fünf Titel), die in der Südstadt Trainierenden hatten aber ausgelassen – wie Opatril oder 200-m-Delfin-Mann Xaver Gschwentner: „Klar ist es schade, so konnte ich mich aber jetzt schon länger auf die EM fokussieren.“

Einige Tiroler sind hingegen längst in die andere Richtung geflogen: Lisa Süßer etwa, die als 15-Jährige ÖM-Bronze geholt hatte, startet mit sieben weiteren Innsbruckern bei den Children’s Games in Jerusalem. Andere wiederum dürfen bereits Ferien machen: Rücken-Doppelstaatsmeisterin Emma Geschwentner, 400-Lagen-Rekordlerin Adriana Duller etwa oder auch die Juniorinnen Ivona Juric und Jana Kulova, die schon in der allgemeinen Klasse Medaillen geholt hatten. (sab)