Innsbruck – Lange haben sie sich mit ihrer Entscheidung Zeit gelassen, seit heute ist es amtlich: Die Tiroler Rodel-Doppelsitzer Peter Penz/Georg Fischler beenden ihre Karriere. 15 Jahre erlebte das Duo gemeinsam alle Höhen und Tiefen im Eiskanal. Am Ende ihrer sportlichen Laufbahn jubelten die Tiroler im Februar bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang über Silber und Bronze (Teamstaffel).

„Trotz mancher Rückschläge hat das Feuer nie aufgehört zu brennen, deshalb waren wir uns nach Pyeongchang lange Zeit nicht sicher, ob wir noch eine Saison dranhängen und dann weiterschauen, oder ob wir es gleich bleiben lassen“, erklärte der Stubaier Penz, der dem Österreichischen Rodelverband (ÖRV) als Trainer erhalten bleibt.

„Ex“-Partner Fischler blickt auf „herausfordernde“ Zeiten zurück: „Weder die schönen, noch die bitteren Momente, an denen wir fast zerbrochen wären (Anm: schwerer Fahrfehler in der Entscheidung kostete Olympia-Medaille 2014 in Sotschi), möchte ich missen. Wir sind sehr unterschiedliche Typen, genau das hat uns in Krisen stark gemacht und nicht aufgeben lassen. Am Ende blicke ich mit einem Grinser und voller Dankbarkeit zurück.“

Beim ÖRV sieht man den Rücktritt des Erfolgs-Duos mit einem weinenden und einem lachenden Auge: „Es wäre uns recht gewesen, wenn sie noch ein, zwei Jahre weitergemacht hätten. Auf der anderen Seite ist es natürlich super, dass sie ihr Know-How dem Verband weiterhin zur Verfügung stellen. Ich bin Peter und Georg sehr dankbar für alles, was sie als Aktive für den Rodelsport und das Team geleistet haben und bin mir sicher, das sie auch in ihren neuen Rollen einen wichtigen Beitrag leisten und voll überzeugen werden“, zollte Neo-ÖRV-Präsident Markus Prock Respekt.

Einmal werden Penz/Fischler im Eiskanal noch zu sehen sein. Beim Weltcup-Auftakt der Rodler (24./25. November) steigt die Abschiedsfahrt des Rodel-Duos. (TT.com)