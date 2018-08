Seefeld, Innsbruck – Die SVG Reichenau durfte gestern einen Hauch der großen Fußballwelt einatmen: RB Leipzig bereitete sich am Kunstrasen der Rotschwarzen (Maße 100 x 67 m) auf das Rückspiel der zweiten Europa-League-Qualifikationsrunde beim BK Häcken (heute/18.30 Uhr) vor. „Es war uns eine Freude, einen kleinen Teil zur Europacup-Vorbereitung beizutragen“, kommentierte SVR-Obmann Gernot Amoser den Kurzbesuch. Reichenau-Coach Gernot Glänzer (als Ordner „getarnt“) kam sogar in den Genuss, für den Fernsehsender MDR über die Vorteile und vermeintlichen Tücken des künstlichen Grüns zu referieren.

Der Ernst des Lebens führte die Deutschen dann von Innsbruck per Charterflug nach Schweden weiter, wobei Coach Ralf Rangnick viele Stammspieler zur Schonung im laufenden Trainingscamp in Seefeld belässt – die beiden rekonvaleszenten ÖFB-Teamspieler Marcel Sabitzer und Konrad Laimer bleiben wie Stefan Ilsanker (gesperrt) und DFB-Angreifer Timo Werner bis Sonntag durchgehend am Tiroler Hochplateau. Was nach einem 4:0-Sieg im ersten Duell nichts am Aufstieg ändern sollte. Zumal mit Emil Forsberg (SWE) und Yussuf Poulsen (DEN) dennoch zwei WM-Starter das Sturmduo bilden könnten.

Nach dem perfekten Europacup-Comeback und einer 4:0-Gala im Heimspiel gegen Lilleström steht der LASK vor dem heutigen Rückspiel schon mit eineinhalb Beinen in der nächsten Runde. Dort würde aller Voraussicht nach der türkische Topclub Besiktas Istanbul warten. Das will man sich nicht entgehen lassen. Die Admira braucht in der Krise und nach dem 0:3 im Hinspiel gegen ZSKA Sofia ein Fußballwunder. (lex)