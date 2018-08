Von Alex Gruber

Wattens – Am 12. Juli stand Clemens Walch noch beim offiziellen Fototermin der SV Ried in Oberösterreich am Rasen, zwei Tage später wurde er in Tirol von Wattens-Sportmanager Stefan Köck im Gernot-Langes-Stadion vor dem Test gegen Köln als hochkarätige Neuerwerbung präsentiert – ein Beispiel, wie rasend schnell es im Fußball gehen kann.

Fakt ist, dass Walch nach sechs Jahren bei den Wikingern in Ried, fünf davon in der Bundesliga (127 Einsätze), so gut wie alles über seinen Ex-Klub weiß. Schließlich machte er ja sogar einen beträchtlichen Teil der Saisonvorbereitung noch mit. „Ich kenne natürlich das neue System, das im 3-4-3 unserem ähnelt, aber von Coach Thomas Weissenböck etwas anders interpretiert wird“, diktiert der 31-jährige Routinier, für den das Treffen auch eine emotionale Gratwanderung wird: „Es wird brutal, weil bei Ried sind nach den vielen Jahren natürlich ein paar richtig gute Freunde dabei“, spielt Walch auf Ex-Kollegen wie Thomas Reifeltshammer oder Marc Ziegl an, mit denen er grundsätzlich ständig in Kontakt steht: „Diese Woche haben wir unseren Austausch aber auf Sparflamme gesetzt“, will keiner noch mehr verraten als ohnehin – zumindest auf Seiten der WSG Wattens – schon bekannt ist.

Nach dem 6:1-Kantersieg über Aufsteiger Lafnitz, bei dem Walch als Joker mit dem ersten Ballkontakt traf („So einen Einstand habe ich noch nie erlebt“), steht in Ried der erste Härtetest für den Tabellenführer aus Tirol an: „Ried ist das erste echte Kaliber. Da werden wir sehen, wo wir stehen“, weiß Walch, der anstelle des verletzten Lukas Katnik in die Startelf rotieren könnte. An Motivation beim Ex-Klub dürfte es dem Inzinger wohl kaum mangeln.