Am kommenden Sonntag (14 Uhr, Servus TV) gastiert die Königsklasse auf zwei Rädern, die MotoGP, zum dritten Mal in der Obersteiermark am Red-Bull-Ring. Wie sieht das der KTM-Sportmanager?

Heinz Kinigadner: Mit gemischten Gefühlen. Einerseits freue ich mich riesig auf den Auftritt. Unsere KTM-Tribüne wird, so wie alle anderen Tribünen, komplett voll sein. Aber sportlich drückt uns natürlich der Schuh. Von unseren drei Piloten sind zwei verletzt: Pol Espargaro (ESP) hat sich in Brünn die Schulter gebrochen und Mika Kallio ist schon seit dem Sachsenring außer Gefecht.

Das heißt, KTM wird beim Heimauftritt nur mit einem Bike vertreten sein ...

Kinigadner: So ist es. Das tut uns natürlich weh. Ein Ergebnis unter den Top 15 wäre wünschenswert für Bradley (Smith/GBR, Anm.).

Sportlich läuft es heuer so und so etwas schwerer als erwartet, oder?

Kinigadner: Wir haben uns etabliert, vieles ist aber noch in der Testphase. Wir zählen noch zu den Kleineren, sind aber am Sprung. Und erfreulich ist der Blick in die Moto2-und in die Moto3-Klasse — da kämpfen wir mit Miguel Oli­veira (POR, Anm.) und Marco Bezzecchi (ITA, Anm.) um den Titel.

Abgesehen von der schwierigen Ausgangssituation für KTM funktioniert die MotoGP in Spielberg sehr gut. Bis jetzt waren stets 200.000 Zuschauer am Wochenende zu Gast.

Kinigadner: Das wird auch heuer wieder ein Spektakel. Vor allem muss man eines klar sagen: In welcher Motorsport-Serie gibt es so viele Führungswechsel und mögliche Sieger? Das ist, meines Erachtens, einzigartig.

Obwohl heuer Weltmeister Marc Marquez (ESP) klar dominiert.

Kinigadner: Marquez fährt heuer einfach clever — cleverer als der Rest des Feldes. Marquez weiß, wann er zuschlagen und wann er sich zurückhalten muss. Aber er fährt nicht alles in Grund und Boden und, wie man in Brünn gesehen hat, das Ducati-Paket ist ein starkes. Und die werden noch stärker.

Apropos Ducati — da fliegen, trotz des Doppelsieges in Brünn, regelmäßig die Fetzen zwischen Andrea Dovizioso (ITA) und Jorge Lorenzo (ESP). Die italienische Führung zeigte sich mit Lorenzo, milde ausgedrückt, unzufrieden.

Kinigadner: Verständlicherweise. Wenn ich meinem Piloten zwölf Millionen Euro bezahle und er keine Leistungen zeigt, dann wird es nun mal ungemütlich. Auf der anderen Seite hat er mit seinen zwei Siegen gezeigt, was möglich wäre. Die Ducati ist einfach brutal stark.

Ab 2019 sitzt der fünffache Weltmeister Lorenzo neben dem bald siebenfachen Champion Marquez auf der Honda. Eine brisante Kombination.

Kinigadner: Auf das Duell freue ich mich schon. Da haben wir auf der einen Seite mit Marquez einen, der ständig über das Limit hinausgeht und auf der anderen Seite mit Lorenzo einen Fahrer, der nicht oft genug dort hingeht. Die beiden Jungs werden sich ordentlich jagen. Ich glaube aber, am Ende wird Marquez die Kontrolle behalten.

Wie sehen Sie die Leistungen von Vizeweltmeister Dovizioso?

Kinigadner: „Dovi" ist mit dem Auftaktsieg in Katar perfekt in die neue Saison gestartet, aber dann abgefallen. Vor Brünn musste man feststellen, dass er das Tempo der Spitze nicht mitgehen konnte. Darum ist es umso erfreulicher, wie er sich jetzt mit dem Sieg in Tschechien zurückgemeldet hat.

Altmeister Valentino Rossi liegt derzeit auf Rang zwei der WM. Das hat man nicht erwarten können, oder?

Kinigadner (lacht): Der scheint gar nicht alt zu werden. Rossi ist und bleibt ganz wichtig für die Königsklasse auf zwei Rädern. Man sieht ja an jedem zweiten Wochenende, wie viele gelbe Kappen es mit der Nummer 46 gibt. Rossi ist die MotoGP.

Das Gespräch führte Daniel Suckert