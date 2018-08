Von Thomas Mair

Seefeld – Es war ein lang gehegter Wunsch, der nun endlich umgesetzt wurde – der FC Seefelder Plateau (FCSP) verein­t die drei Gemeinden Seefeld, Leutasch und Scharnitz am Fußballfeld und tritt nach der Vereinsgründung mit neuem Logo und neuen Vereinsfarben auf. „Es soll kein Ort zu kurz kommen. Wir wollen das Plateau-Denken leben“, unterstreicht Obmann Ernst Meier das Zusammengehörigkeitsgefühl.

Der neue Fußballclub biete allen Beteiligten Vorteile, zumal Scharnitz schon vergangenen Winter aufgrund des latenten Personalmangels sein Team aus der 2. Klasse zurückgezogen und Leutasch als „wilder Verein“ (O-Ton Meier) an keinem Wettbewerb des Tiroler Fußballverbands teilgenommen hatte. „Nun haben wir zehn Nachwuchsmannschaften, eine U18 und zwei Kampfmannschaften unter einem Dach. Die Kinder gehen jetzt nicht nur gemeinsam in die Schule, sondern können auch zusammen Fußball spielen“, ist Meier stolz auf das neue Konstrukt und glaubt an eine Vorbildwirkung für andere kleine Vereine.

Mit Ex-Telfs-Obmann Michae­l Kerschbaum konnte Meier einen langjährigen Freund für die sportlichen Belange gewinnen, der neben der Erstellung eines Leitbilds in erster Linie für die beiden Kampfmannschaften und die U18 verantwortlich ist. Dass er neben seiner Tätigkeit als Sportlicher Leiter auch Trainer der „Ersten“ wurde, habe sich erst im Laufe des Frühjahrs ergeben.

Die Möglichkeiten sind aufgrund der Fülle an verfügbaren Plätzen enorm, trotzdem müssen noch viele Weichen gestellt werden, wie die 3:5-Niederlage bei der Heimpremiere gegen Thaur offenbarte. „Ich will das Team sportlich voranbringen. Wir müssen aber noch Defizite ausmerzen.“

Einen Aufstieg in die Tiroler Liga ließ sich der ehrgeizige 48-Jährige („Ich hasse verlieren“) nicht abringen, weil man „im Fußball nichts voraussagen kann“. Vielmehr will er die Zuschauer für den neuen Verein begeistern und hofft, dass regelmäßig 150 bis 200 Zuschauer bei den Spielen dabei sind. „Es liegt an uns. Wenn wir guten Fußball zeigen, wird das honoriert.“

Kommenden Sonntag haben die Fans dazu wieder Gelegenheit, wenn Absam am Sportplatz Leutasch gastiert. Auch dort werden dann die neuen Vereinsfarben rot-weiß-schwarz allgegenwärtig sein. „Wir haben die Farben geändert, damit keiner bevorteilt wird“, erklärt Meier den Schwenk von Grün (Seefeld) und Blau (Scharnitz, Leutasch). Selbst der Fußballkindergarten, der in allen drei Gemeinden geführt wird, wieselt in den neuen Vereinsfarben über den Platz. Frei nach dem Motto des FCSP: „Vereint neue Wege gehen“.