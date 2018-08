Von Manuel Lutz

Wörgl – Von einem super Saisonstart will Wörgl-Coach Denis Husic noch nichts wissen, der ehrgeizige Trainer lässt die Kirche nach dem zweiten Westliga-Sieg in Folge im Dorf: „Jetzt schauen wir in den nächsten Runden, ob es gut läuft, letztes Jahr war es auch so.“ Seine beiden Neuzugänge Johannes Naschberger und Alexander Atzl lobt Husic jedoch jetzt schon in den höchsten Tönen: „Sie werden von Woche zu Woche besser. Ich bin sehr zufrieden mit ihnen. Sie sind Stammspieler und gehören damit zu den zehn besten Spielern des Vereins. Obwohl unser Kader groß ist, haben es die Jungs geschafft.“ Die beiden 18-Jährigen kamen von der Akademie Tirol.

Während Naschberger im Frühjahr schon für Wörgl spielte, entschied sich Atzl erst vor Kurzem für die Unterländer. Zuvor absolvierte der Außenverteidiger Probetrainings in Kufstein und Schwaz, die Wahl des Sport-BORG-Schülers fiel schlussendlich auf den gleichen Verein wie den von Klassenkamerad Naschberger: „Es war sicher die richtige Entscheidung. Wörgl wollte mich am meisten und ich hatte das Gefühl, dass ich hier am meisten Spielzeit bekomme.“ Dass sich die beiden Nachwuchskicker prompt einen Stammplatz erarbeiten, war nicht sicher, wie Naschberger weiß: „Es ist hier ein Kampf um die Position.“ Und Atzl führt weiter aus: „Eine Umstellung vom Jugendfußball.“

Für Trainer Denis Husic ist jedenfalls klar, dass die beiden Schulfreunde die richtige Wahl getroffen haben. „Zum Glück haben sie sich für uns entschieden. Normal gehen die besten Kicker der Akademie immer zum FC Wacker. Dort wäre es aber schwer, zu Einsätzen zu kommen.“

Gegen Hohenems jubelt­e Naschberger auch endlich über seinen ersten Treffer in der Regionalliga West und meinte im Anschluss stolz: „Persönlich habe ich eine Freude. Ich hab’ gewusst, dass ich es draufhab’. Zum Glück hat es nun geklappt.“ Sein vermeintliches Premierentor in der vergangenen Saison wurde nämlich fälschlicherweise Niko Schneebauer gutgeschrieben.