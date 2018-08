Von Alois Moser

Natters, Volders, Söll – Mit Natters, Volders und Söll gibt es auch heuer wieder drei Aufsteiger in der UPC Tirol Liga. Drei Teams, die eines gemeinsam haben: Sie setzen fast ausschließlich auf Eigenbauspieler.

„Wir haben nur drei Auswärtige im Kader, und die nur unter Anführungszeichen“, schmunzelt Sölls Trainer Geor­g Kirchmair. Mit Patrick Kürzer kam einer davon aus Kufstein, der einige schmerzhafte Abgänge kompensieren helfen soll: „Jetzt müssen sich die Restlichen noch mehr am Riemen reißen.“ Gegen die Union hat das schon einmal geklappt: Dank dem 4:0 stehen die Unterländer sogar an der Tabellenspitze. Die Heimstärke der Söller, die vergangene Saison daheim ungeschlagen geblieben waren, liegt nicht zuletzt an der Beschaffenheit des heimischen Kunstrasens. „Da jammern eigentlich alle Gegner drüber“, kommentiert Kirchmair den Zustand des schon über zehn Jahre alten Belags: „Aber ich kann leider auch keinen neuen herzaubern.“ Im nächsten Jahr soll der Platz saniert werden – doch Söll will auch heuer schon mit anderen Qualitäten punkten: „Wir wollen eine Bereicherung für die Liga sein.“

Das Gleiche haben sich auch die Mitaufsteiger vorgenommen: „Wir werden uns sicher nicht hinten reinstellen“, gibt Michael Streiter die Marschrichtung für seine Volderer vor. Auch wenn man mehr auswärtige Verstärkungen als Söll vorzuweisen hat: Der Stamm rund um die beiden Trainersöhne David und Manuel besteht aus Eigenbauspielern. Das Lehrjahr in der neuen Liga ohne Abstiegsgefahr will man nutzen: „Wir wollen uns fußballerisch weiterentwickeln und auf dem Platz eine aktive Rolle einnehmen, auch wenn das heißt, dass wir manchmal Lehrgeld bezahlen werden.“ Wie beim 1:3 zum Auftakt gegen Völs, wo eine gute Leistung zwar nicht mit Punkten, dafür mit Lob vom gegnerischen Trainer belohnt wurde. „Wir haben gegen eine sehr gute Mannschaft gewonnen, Volders hat uns alles abverlangt“, klatschte Gegenüber Hans Glabonjat Beifall.

Applaus vom Gegner gab es auch für Natters, den dritten Aufsteiger: „Es war das erwartet schwere Spiel“, freute sich Kematens Trainer Markus Schnellrieder über den 2:1-Sieg auf dem kleinen Natterer Platz. Wie Söll will Natters aber nicht nur dank der Eigenheiten des Heimplatzes punkten. „Wir wollen auch in der Tiroler Liga das Spiel gestalten“, gibt sich Trainer Alex Pfurtscheller, selbst ein Natterer, selbstbewusst. Auch seine Blauen setzen auf Eigenbauspieler: Simon Tanzer wurde anlässlich des Ligaauftaktes für sein 250. Match im Natters-Jersey geehrt.

Die drei gallischen Dörfe­r wollen die neue Liga aufmischen – und wie das bei Asteri­x & Obelix endet, ist allgemein bekannt …