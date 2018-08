Von Alois Moser

Silverstone – Sechs Rennen hat das Abenteuer IndyCar für den Zillertaler Rene Binder gedauert. Sechs Rennen, in denen nicht alles nach den Vorstellungen des 26-Jährigen lief. Trotzdem plant der Zillertaler eine Fortsetzung des US-Engagements. Vorerst wartet an diesem Wochenende mit einem Einsatz beim Sechs-Stunden-Rennen der Langstrecken-WM (WEC) in Silverstone (GBR) aber schon das nächste Highlight auf den Neffen des ehemaligen Formel-1-Piloten Hans Binder.

Die Statistik liest sich nüchtern: sechs Starts in der IndyCar, fünf Zielankünfte. Die besten Resultate erzielte Binder dabei in Birmingham (USA/Platz 16) und Toronto (Kanada/17). Doch die Erwartungen waren ohnehin den begrenzten Möglichkeiten von Team Juncos angepasst: „Ein Platz in den Top zehn ist für einen Rookie mit einem Ein-Wagen-Team nicht realistisch.“ Ohne einen zweiten Fahrer fehlen die Vergleichswerte – und auch die mangelnden Testmöglichkeiten im Vorfeld schlugen sich in den Ergebnissen nieder. Trotzdem ist Binder nicht unzufrieden: „Wir haben uns konstant verbessert und wenig Fehler gemacht.“ Auch sei es ihm darum gegangen, in den USA die Zillertaler Flagge zu schwenken: „Meine Mission, den Fuß in die Tür zu bekommen, habe ich erfüllt.“

Denn der erste Ausflug in die IndyCar soll nicht der letzte gewesen sein: „Es gibt auf jeden Fall einige Gespräche.“ Im Herbst sollen Testfahrten stattfinden, das Indy-Engagement auf ein neues Level gehoben werden. Aber auch ein Start in der Sportwagen-Meisterschaft IMSA wäre denkbar – der Rumer Dominik Baumann ist dort aktuell sehr erfolgreich unterwegs.

An diesem Wochenende startet Binder mit dem LMP1-Prototypen von ByKolles Racing beim zur Langstrecken-WM (WEC) gehörenden Sechs-Stunden-Rennen in Silverstone: „Das wird eine tolle Herausforderung, auf die ich mich sehr freue.“