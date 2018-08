Von Tobias Waidhofer

Axams – Vier Tiroler Meistertitel (1986, 1988, 2000 und 2003) und vier Cupsiege (1992, 2001, 2004, 2006) hat der SV Axams eingefahren. Dazu hielt man zwischen 2003 und 2010 die Tiroler Fahne in der Westliga hoch, um unzählige erfolgreiche Schlachten im legendären Ruifach-Stadion zu schlagen. Kurz zusammengefasst: Der SV Axams – lange Jahre auch als SPG Axams/Götzens – ist eine große Nummer im Tiroler Amateurfußball.

Zurück in die Gegenwart: Dort scheint die Lage des Vereins finster. „Es gibt nichts zu beschönigen“, will der spielende Obmann Michael Kirchmair gar nicht lange um den heißen Brei herumreden. Nach dem Auftakt (0:8 im Cupspiel in Sölden) folgten in der Gebietsliga West ein 1:6 gegen Oberhofen und am Freitagabend ein 1:5 in Stams. Überraschend kam dieser Querlauf zum Saisonstart jedoch nicht. „Wir sind ein zusammengewürfelter Haufen“, weiß Obmann Kirchmair, der im Gegensatz zu vielen anderen Akteuren („Viele Spieler haben uns im Stich gelassen“) seinem Stammverein die Treue hielt. Der Blick auf den Aufstellungsbogen bestätigt die Worte Kirchmairs: Dort scheint zwar mit Ex-Wacker-Profi Martin Dollinger ein namhafter Akteur auf, es mangelt aber insgesamt an Qualität.

Man merkt dem Axamer an, wie schwer es war, überhaupt eine Mannschaft zusammenzustellen. „Wir haben gesagt: Es wird einen Verein geben, das haben wir geschafft. Wir arbeiten weiter und versuchen das Beste.“ Kirchmair sei aber keiner, der „anfängt, privates Geld in den Verein zu pumpen“.

Worte, mit denen der 30-Jährige auch an längst vergangene Zeiten erinnert, die in einer Konkursanmeldung 2011 gipfelten. Zwar konnte der Verein mit Hilfe der Gemeinde gerettet werden, der Schatten der Vergangenheit hängt aber weiter über dem Ruifach-Stadion. „Viele Spieler meinen, sie können in Axams das große Geld verdienen.“ Diese Zeiten seien aber vorbei. Die geographische Lage der 6000-Einwohner-Gemeinde komme erschwerend hinzu. „Je weiter du von Innsbruck weg bist, desto eher kannst du eigene Spieler im Dorf halten. Rund um Innsbruck gibt es einfach sehr viele Vereine und Optionen für die Spieler.“ Teilweise sind das auch finanzkräftige, Zirl und die SPG Silz/Mötz wären dabei als Beispiele zu nennen. Da spricht Kirchmair, der auch schon für Zirl auflief, aus eigener Erfahrung.

Zum Drüberstreuen haben die Axamer auch mit einem kleinen Bruder zu kämpfen, der sich anschickt, dem großen über den Kopf zu wachsen: Der SV Götzens – übrigens mit einigen ehemaligen Axams-Akteuren – hat mit Spielertrainer Thomas Pichl­mann Großes vor. „Ein interessanter Weg. Sie machen es wie früher die Axamer – es geht mich aber auch nichts an“, sagt Kirchmair über den Nachbarn, mit dem im Nachwuchs (SPG Westliches Mittelgebirge) kooperiert wird.

Was macht den Axamern Hoffnung? Zum einen einige Talente wie der 16-jährige Torwart Fabian Mösl. Und natürlich auch die Trainerbank – dort sitzt mit Chefcoach Harald Schroll (derzeit im Urlaub) und Co-Trainer Gerold Payr geballte Fußball-Kompetenz. „Wir werden weiterhin versuchen, jedes Spiel zu gewinnen“, weiß Kirchmair. Dass es wegen der Ligareform keinen Absteiger gibt, spielt den Axamern jedenfalls in die Karten. Es sind aber noch sehr viele Schritte nötig, damit die Sonne den nebligen Schatten der Vergangenheit wieder durchbricht.