New York – Tennisprofi Dennis Novak hat nach geschaffter Qualifikation für die US Open den Franzosen Benoit Paire als Erstrundengegner zugelost bekommen. Der 24-jährige Niederösterreicher (ATP-140.) trifft erstmals auf den fünf Jahre älteren Wahl-Schweizer (ATP-55.), der als bestes Resultat beim Grand-Slam-Turnier in New York ein Achtelfinale aufzuweisen hat (2015).

Novak war im Vorjahr bei seinem US-Open-Debüt Debüt in der ersten Quali-Runde gescheitert. Gewinnt er gegen Paire, dann wäre ein Duell mit dem als Nummer zwei gesetzten Schweizer Roger Federer möglich. Erster Gegner des Rekordgewinners von 20 Grand-Slam-Turnieren ist der Japaner Yoshihito Nishioka (ATP-177.). Federer spielt um seinen sechsten Titel in Flushing Meadows, den ersten seit 2008.

Neben Novak ist Dominic Thiem der zweite Österreicher im Hauptfeld der US Open. Gerald Melzer verlor am Freitag sein Drittrunden-Match in der Qualifikation. Der Niederösterreicher scheiterte mit 3:6,0:6 am Kanadier Felix Auger-Aliassime, der in der Weltrangliste als 116. etwas besser platziert ist. Die Partie dauerte nur 61 Minuten. (APA)