Innsbruck - Der Kletterverband Österreich (KVÖ) hat den Kader für die vom 6. bis 16. September in Innsbruck stattfindende Kletter-Weltmeisterschaft bekanntgegeben. Als besondere Medaillen-Hoffnung gilt der in drei Disziplinen (Lead, Bouldern, Speed) antretende Innsbrucker Ex-Weltmeister Jakob Schubert.

Aber auch die im "Speed" teilnehmenden Lukas Knapp und Matthias Erber wollte KVÖ-Nationaltrainer Pawel Draga am Montag bei einer Pressekonferenz in Innsbruck als Podest-Anwärter verstanden wissen. "Die Fortschritte in der Saison werden bei der WM sichtbar werden", gab er sich überzeugt. "Alles ist möglich", assistierte KVÖ-Nationaltrainerin Ellie Howard.



"WM zu den Leuten bringen"

Unisono unterstrich man das große Potenzial des durchgehend sehr jungen Kaders, das KVÖ-Sportdirektor Heiko Wilhelm wiederum "vielversprechend" nannte. In ebendiesem Kontext fielen unter anderem Namen wie Jessica Pilz oder Hannah Schubert. Verletzungsbedingt nicht antreten kann die ehemalige Lead-WM-Dritte Magdalena Röck.



Jung präsentierte sich aber nicht nur der Österreich-Kader, sondern auch die in Österreich noch relativ neue Disziplin des Paraclimbings. Erst 2017 habe es die erste österreichische Meisterschaft in diesem Bereich gegeben, merkte Katharina Saurwein, KVÖ-Nationaltrainerin in ebendiesem Bereich und auch als Athletin bei der WM beteiligt, an. Zehn Athleten werden in Innsbruck beim Paraclimbing antreten und um Spitzenplatzierungen kämpfen.



Darüber, dass die Konkurrenz nicht nur zahlenmäßig groß ist, waren sich alle am Podium sitzenden Personen einig. Insgesamt sind 700 Sportler aus 65 Nationen an der "längsten WM aller Zeiten" beteiligt, wie Andreas Ermacora, Präsident des mitveranstaltendem Alpenvereins, zu berichten wusste. Erwartete 30.000 Zuschauer können Erfolge und Niederlagen der Athleten an drei Orten in Innsbruck, erleben. Austragungsorte sind das Kletterzentrum, die Olympiaworld und der Innsbrucker Marktplatz.



Vor allem die Austragung am Marktplatz soll die "WM zu den Leuten bringen", wie Eugen Burtscher, Präsident des KVÖ, formulierte. In der Bevölkerung eher unbeliebte Kostenüberschreitungen werden dabei höchstwahrscheinlich ausbleiben. Man sei "ausfinanziert" und "habe nur mit dem Geld geplant, dass wir in der Tasche hatten", schloss der Geschäftsführer der Kletter-WM, Michael Schöpf.