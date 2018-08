Umfrage: Unter 500 Tirolern (ab 16 Jahre) erhob das IMAD Marktforschungs­institut im Rahmen einer Online-Befragung Wissensstand und Zustimmung zur anstehenden Straßenrad-WM. Nicht ungewöhnlich:

94 Prozent wissen Bescheid, dass in 23 Tagen die Besten der Zunft in Tirol gastieren. Was angesichts der breiten medialen Darstellung ungewöhnlich erscheint: Gut drei Viertel sind über Bewerb­e, Streckenverläufe und Zusatzveranstaltungen „noch eher wenig bis gar nicht informiert". Das ändert nichts an der Bereitschaft der Bevölkerung, sich auf dieses Großereignis einzulassen. Der Umfrage zufolge begrüßen 62 Prozent die WM, in deren Rahmen bis zu 500.000 Zuschauer erwartet werden. Der ökonomische Nutzen, vorrangig für den Tourismus, wird als Erklärung angegeben. Und von nachhaltig positiven Effekten sind 70 Prozent überzeugt. Noch unentschlossen ist man, was den Besuch anbelangt. Ein Viertel der Befragten zeigt sich interessiert.

Ausfall: Der britische Radstar Mark Cavendish ist am Pfeiffer'schen Drüsenfieber, das durch das Epstein-Barr-Virus ausgelöst wird, erkrankt. Wie sein Team Dimension Data gestern mitteilte, muss sich der Ex-Weltmeister erholen und fällt für unbestimmte Zeit aus. Der 33-jährige Sprinter hatte in dieser Saison, die auch durch Sturzverletzungen geprägt war, nicht an frühere Erfolge anknüpfen können.

Teamwechsel: Radprofi Matthias Brändle (28) fährt 2019 für das Zweitligateam Israel Cycling Academy, das heuer als Lokalmatador bei den ersten Giro-Etappen auftrat. Nach einigen Jahren in der World Tour mit IAM und zuletzt zwei Saisonen mit Trek steht der Vorarlberger künftig bei einer Mannschaft aus der Professional-Continental-­Liga unter Vertrag. (TT)