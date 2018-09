Von Tobias Waidhofer

Schwaz — Jetzt wurde die Ampel also doch noch auf Grün geschaltet. Der Cup-Schlager zwischen dem Tiroler Westligisten SC Schwaz und Österreichs Fußball-Meister Red Bull Salzburg wird am geplanten Spieltermin (Mittwoch, 26. September) im Sportzentrum Schwaz ausgetragen. Das wurde am Dienstag bestätigt. Angepfiffen wird die Partie, die nicht live im Fernsehen zu sehen ist, um 20.30 Uhr. Die Bestätigung der Behörd­e flattert­e am Dienstagnachmittag auf den Schreibtisch von Schwaz-Obmann Bernhard Holaus.

Die Partie hatte stark gewackelt, weil ausgerechnet am 26. September bei der Rad-WM das Einzelzeitfahren ausgetragen wird. Und die Strecke des Rennens führt am Schwazer Sportzentrum vorbei, ein Großaufgebot an Exekutive und eine Straßensperre bis 17 Uhr inklusive.

Die Sorgen beim SC Schwaz bleiben jedoch präsent. „Aber wir wollen nicht schwarzmalen", erklärte Obmann Bernhard Holaus. Den Kartenvorverkauf mache man „nicht mit ruhigem Gewissen. Denn man weiß ja nicht genau, ob uns Zuschauer von außerhalb überhaupt erreichen können." Die Angst vor einem Verkehrschaos bleibt.

Eine Verschiebung war aufgrund des engen Zeitplans der Salzburger Bullen mit Meisterschaft, Europa League und Länderspielverpflichtungen nicht machbar gewesen. „Es ist der einzig mögliche Termin für sie", schließt Obmann Holaus.