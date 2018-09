Von Florian Madl

Innsbruck — Sechs Jahre dauert­e es in Eppan, bis aus der Idee die Sportzone Rungg geboren wurde. Heuer wurde sie im April nach einem Jahr Bauzeit eröffnet, das Schmuckkästchen kann sich sehen lassen: zwei Natur- und drei Kunstrasenplätze, ein Dienstleistungsgebäude mit Umkleide-, Reha- und Fitnessräumen, Verwaltungsbüros, ein Multifunktionssaal, eine Bar, eine Hausmeisterwohnung. Kurzum: Vergessen wurde nichts. Und dass wenige Wochen später das deutsche Fußball-Nationalteam die WM-Vorbereitung in Südtirol aufnahm, rundete das 8,34 Mio. Euro teure Paket ab (veranschlagt wurden 7,5 Mio. Euro). Die neuen Mieter: der FC Südtirol, die vier Eppaner Vereine und zudem Spitzenmannschaften bzw. -sportler.

Auf die Vision Trainingszentrum angesprochen, meint Wacker-Präsident Gerhard Stocker ohne Umschweif­e: „Für mich ein Muss, um Fußball nachhaltig in Tirol zu verankern." Mit Kematen, Mieming, Telfs und Axams wurden bisher vier Standorte einer Begutachtung unterzogen, von sechs bestehenden Zentren (Altach, Austria, Mattersburg, Liefering, Eppan, Augsburg/GER) sammelte man Eindrücke, in drei Gemeinden präsentierten Manager Alfred Hörtnagl und sein Team bereits. Und am 12. September debattiert der Mieminger Gemeinderat über eine Ansiedlung nahe der eigenen Sportanlage.

Notwendigkeit: Fünf Kampfmannschaften (3 x Herren, 2 x Damen) und ein Dutzend Nachwuchsteams bringen den Verein zusehends in Platznot. Während die Footballer der Swarco Raiders bald ihre Trainingsstätte am Paschbergweg eröffnen wollen, weicht der FC Wacker mittlerweile nach Volders, Rinn, Tulfes, Axams, in die Wiesengasse, ins Stubaital oder in die Reichenau aus.

Finanzierung: Die Latte legte man sich bei einer Schmalspur-Version mit 8 Mio. Euro niedrig. Wenn wie großzügig kalkuliert zwischen 10 und 20 Mio. Euro aufgetrieben werden, seien auch Extras wie Ballsporthalle oder Rasenheizung ein Thema. Mit Banken habe man indes laut Präsident Stocker noch keinen Kontakt aufgenommen: „Das machen wir erst, wenn die Idee umsetzbar ist."

Refinanzierung: Alljährlich beherbergt Tirol Spitzenmannschaften, die Ruhe und Qualität der Infrastruktur sowie die Möglichkeit von Testspielen zu schätzen wüssten. Doch auch für regionale Teams bzw. für andere Sportler — in den Fitnessräumen und Therapieeinrichtungen Eppans fühlen sich auch Skistars zuhause — sollte das Zentru­m zugänglich sein.

Gemeindenutzen: Der FC Wacker versteht sich als mittelständisches Unternehmen (Budget 7 Mio. €), ein Trainingszentrum würde neben PR-Effekten durch ausländische Trainingsgäste Arbeitsplätze darstellen. Doch auch für die Gemeindebürger soll das Sportzentrum Angebote bereithalten, etwa in Form öffentlich zugänglicher Einrichtungen wie einem Parcours oder einem Sportplatz für den örtlichen Verein.

Ausbaustufen: In Süd­tirol ergänzte der Umbau eines 5-Sterne-Hotels in Girla­n die Kapazität. Doch dem Verein schwebt neben der touristischen Nutzung auch die Bereitstellung von Tageszimmern für Profis vor, ursprünglich war auch von Schlafstätten für Nachwuchsfußballer (Akademiemodell) die Rede.

Umsetzbarkeit: Sechs Jahre dauerte es in Eppa­n von der Ideenfindung bis zur Realisierung. In Nordtirol wurde bereits ein 62-seitiger Businessplan („Schwarz-grünes Trainingszentrum") samt Nutzungsplänen und Vermarktungsmöglichkeiten ausgearbeitet. Die Konstanten beim FC Wacker Innsbruck: Der Vereinsname bleibt unabhängig von der Örtlichkeit eines Trainingszentrums gleich, am Tivoli hält man ohnedies fest ...