Straubing – In einem rassigen Testspiel-Kracher mussten sich die Innsbrucker Haie gestern auswärts gegen die Straubing Tigers mit 5:6 (2:2, 1:3, 2:1) geschlagen geben. Daniel Wachter und Andrew Clark trafen im ersten Drittel und konnten das Spiel mit 2:2 offen halten. Im Mitteldrittel geriet das Team von Rob Pallin aber mit 3:5 in Rückstand. Die Ansprache des Haie-Coach zeigte nochmals Wirkung : Im Schlussdrittel waren John Lammers sowie erneut Andrew Clark mit Toren zur Stelle – es blieb aber beim 5:6. Chance zur Revanche gibt es bereits morgen: Die Tigers kommen zur Liga-Generalprobe in die Tiwag-Arena. Los geht’s um 18 Uhr. (TT)