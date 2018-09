Aus Sarajevo/Zenica: Alex Gruber

Zenica – Sechs Siege in sieben Spielen wurden in der Ära von Franco Foda von nur fünf Gegentreffern (vier Mal zu null) getragen. Der deutsche ÖFB-Teamchef folgte auch gestern nach der Landung in Sarajevo der Devise, dass ein geordneter Angriff mit der entsprechenden Absicherung beginnt. „Der Schlüssel ist, defensiv gut zu stehen und schnell in die Offensive zu spielen.“ So zum Teil langsam wie in Hälfte eins beim 2:0-Testspielsieg gegen die Schweden will er seine Mannschaft nicht mehr sehen. Es ginge um Schlüsselmomente und die Entschlossenheit, die Gelegenheit dann am Schopf zu packen. „Wir werden Räume bekommen.“ Der moderne Fußball – „es gibt ständig Innovationen“ – kommt ja einem Hoch auf das schnelle Umschaltspiel gleich.

Nach den Erfolgserlebnissen unter Foda schlottern keinem die Knie, selbst wenn Bosniens Starstürmer Edin Dzeko einer lebenden Torgarantie gleicht. „Wir sind schwer zu bespielen und es ist schwer, gegen uns zu gewinnen“, diktiert Goalie Heinz Lindner, der sich bislang auf seine Vorderleute verlassen kann. Aus personeller Sicht tut sich im Abwehrzentrum die Frage auf, ob Aleksandar Dragovic statt Sebastian Prödl verteidigt oder Stefan Ilsanker weichen muss. Die linke Flanke mit David Alaba und Marko Arnautovic (feiert heute Premiere als Kapitän) funktionierte gegen die Schweden gut. Ein möglicher Ausfall des angeschlagenen Stefan Lainer könnte Hertha-Legionär Valentino Lazaro in die Startelf rotieren. Ein Blick in die Runde reicht – Foda hat die Qual der Wahl. „Sie wissen, was wir spielen, aber nicht wer“, erklärt er kryptisch.

In Abwehr wie Verteidigung sei Variabilität vorhanden. Aus einer Dreierkette kann im Bedarfsfall sofort eine Viererkette werden. Dass Bosnien in Nordirland im 4-3-3-Mantel agierte, legt den Schluss nahe, dass Foda Zweiteres im taktischen Matchplan sicher mit sich führt. Zu oft will man einen eigenen Innenverteidiger ohne Absicherung im Eins-gegen-Eins-Dell gegen Dzeko nicht ins Feuer schicken.

Im ersten Bewerbsspiel nach knapp elf Monaten will man ein weiteres Zeichen setzen. Der Gruppensieger sichert sich ja einen Play-off-Platz um ein EURO-Ticket, falls man die EM-Quali vergeigt. Zukunftsmusik. Es geht heute darum, in Zenica vor fanatischen bosnischen Fans mit Coolness zu bestehen.