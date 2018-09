Von Alex Gruber und Tobias Waidhofer

Innsbruck — Die Generalprobe, ein starker 4:0-Sieg über DEL-Klub Straubing Tigers, nährte die Hoffnung, dass die Haie über genügend Klasse verfügen, um zum dritten Mal in Serie als Top-sechs-Team den vorzeitigen Einzug in die Play-offs und dann womöglich sogar ein Semifinale zu schaffen. „Dafür müssen wir aber auf die Detailarbeit achten", wiederholte Coach Rob Pallin in der wechselhaften Vorbereitung gebetsmühlenartig. Ein Blick auf die Haie und die Konkurrenz:

E wie Euphorie: Als Rob Pallin vor zwei Jahren im Haifischbecken anheuerte, zeichneten eher hängende Schultern als eine breite Brust das Bild. „Innsbruck soll wieder zur Hockey-Stadt werden", nährte der 52-jährige Amerikaner schon damals den Pathos. Und siehe da, es wurde Licht — der sensationelle Einzug in die Play-offs wurde in der Vorsaison sogar als Tabellenfünfter nach dem Grunddurchgang mit neuem Punkterekord (71) bestätigt, ehe man im Viertelfinale zum zweiten Mal in Serie, diesmal allerdings knapper, an den Vienna Capitals scheiterte. Pallin ist für die Haie ein Lottosechser, seit seinem Amtsantritt hat es viele magische Nächte gegeben. Der Zuschauer-Ansturm in der Vorbereitung war der beste Beweis, mit über 1000 verkauften Abos gibt's einen neuen Rekord. Der Bär wird in der Tiwag-Arena mit dem ersten Heimspiel gegen Dornbirn wieder ordentlich steppen.

K wie Kader: Die Haie sind weder Salzburg, Wien oder Linz. Die finanziellen Mittel sind trotz zuletzt durchaus großem Erfolg weiter begrenzt. So matchen sich beispielsweise mit René Swette und Matt Climie zwei gleichwertige Goalies um die Nummer eins. So wurde ein Punktelieferant, allerdings auch Topverdiener, wie Hunter Bishop verloren. Mit Wunschspieler Mike Boivin soll dafür eine Transfergranate in der Defensive zünden, vorne sind Spielmacher Andrew Clark, Andrew Yogan, John Lammers oder Tyler Spurgeon immer für eine Show gut. Ein Hauch von Rock-'n'-Roll-Hockey liegt vor Saisonbeginn schon wieder in der Luft. Mit der entscheidenden Frage, wie die Rückkehrer Nick Ross oder Mario Lamoureux sowie die Neuerwerbungen Alex Lavoie und Levko Koper vom Start an in Schuss kommen. Die Haie, Stichwörter Kadertiefe und Verletzungspech, bewegen sich mit der Zielsetzung direkte Play-off-Qualifikation auf einem schmalen Grat.

N wie Niveau: Frag über das hochkarätige Ligaformat beispielsweise nach bei den Graz 99ers, die seit Jahren vergeblich auf ein Play-off-Ticket warten. In diesem transferreichen Sommer wurde mit Dwight King sogar ein zweifacher Stanley-Cup-Sieger (Los Angeles Kings) verpflichtet. Und über die Klasse von Meister HC Bozen, Red Bull Salzburg oder der Vienna Capitals, die trotz hochklassiger Konkurrenz alle Chancen auf den Aufstieg aus der Gruppenphase der Champions Hockey League halten, gibt es ohnehin nichts zu diskutieren. Hinzu kommen Kaliber wie die Black Wings aus Linz oder Rekordmeister KAC. Bei einem Ex-KHL-Klub wie Zagreb (CRO) oder in Znojmo (TCH) und Fehervar (HUN) ist es aus Erfahrung nicht leicht zu gewinnen. Das macht den sportlichen Reiz der Erste Bank Eishockeyliga aus.

P wie Prognosen: Nachdem in der Vorsaison der HC Bozen einige Wochen Letzter war und dann sensationell Meister wurde, ist alles gesagt. Mit Prognosen ist in der EBEL stets vorsichtig umzugehen. „Erst nach 10 bis 15 Spielen wird man sehen, wo die Reise hingehen kann. Im Play-off ist dann alles möglich", spricht Pallin aus Erfahrung. „Man muss sich jede Nacht aufs Neue beweisen", weiß auch Kapitän Tyler Spurgeon seit Jahren. Die Vorfreude auf den Auftakt am Freitag ist groß.