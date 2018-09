Von Tobias Waidhofer

Wattens — 32 Minuten lang herrschte am Freitag im Gernot-Langes-Stadion beim Duell zwischen der WSG Wattens und dem SC Wiener Neustadt gähnende Langeweile vor. Doch dann sollten sich die Ereignisse binnen dreier Minuten überschlagen:

Zuerst stoppte Wr. Neustadts Mustafa Yavuz in der 33. Minute Dino Kovacec unfair. Weil der Niederösterreicher bereits Gelb gesehen hatte, zeigte ihm Schiedsrichter Stefan Ebner die Gelb-Rote Karte. Den folgenden Freistoß trat Florian Mader, doch der bereits mit der Gelben Karte vorbelastete WSG-Routinier hatte die Rechnung ohne Ebner gemacht, der den Ball noch nicht freigegeben hatte und den Schmirner daraufhin ebenfalls ausschloss (35.). Eine kleinliche Entscheidung, die aber vom Regelbuch gedeckt ist. Der Freistoß wurde wiederholt, diesmal trat Benni Pranter an — und traf in der 36. Minute zum 1:0. Verrückt! Damit war über die erste Halbzeit alles gesagt.

Der zweite Durchgang startete mit einem starken Wattener Konter, doch der Abschluss von Felix Adjei wurde ebenso Beute von Keeper Philipp Klar wie der Nachschuss von Lukas Katnik (47.).

Wiener Neustadt (mit dem Tiroler Stefan Hager) musste jetzt offensiver werden, doch die WSG-Abwehr rund um Ione Cabrera hatte den Laden im Griff, viel kam aber auch nicht. Die Tiroler hatten das Match jederzeit unter Kontrolle. Das 2:0 schien eine Frage der Zeit. In der 78. Minute war es dann durch einen im zweiten Versuch (der erste wurde wiederholt) verwandelten Elfmeter von Katnik so weit. Herausgeholt hatte den Strafstoß der Debütant Felix Adjei, der gegen seinen Ex-Verein eine ganz starke Partie ablieferte. Podhorin (Wiener Neustadt) sah dann noch die dritte Gelb-Rote Karte des Abends und Wattens ließ im Finish einige Chancen liegen. Das war aber egal: Weil Ried beim FAC mit 0:1 verlor, ist die WSG nun Tabellenführer.