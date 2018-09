Von Max Ischia und Roman Stelzl

Innsbruck — So traumhaft sich die sonntags zu Ende gegangene Kletter-Heim-WM für Jakob Schubert auch entwickelte, die Realität hatte den Doppel-Weltmeister (Vorstieg, Kombination) rascher eingeholt, als ihm lieb war. Nach mehr oder minder durchfeierter Nacht war das morgendliche Erwachen alles andere als prickelnd: „Ich war schon g'scheit angeschlagen, musste aber schon am Vormittag in einem Fotostudio in Lans sein." Besprechung für ein zweitägiges Fotoshooting seines Kopfsponsors Mammut. „Das war schon lange vor der WM so ausgemacht."

Weil auch nachmittags noch der eine oder andere Sponsor- und Medientermin anstand, dürfte es für Österreichs Kletterhelden erst gegen Wochenmitte ruhiger werden. Zwei, drei freie Tage wolle sich der Innsbrucker gönnen, ehe er den Fokus bereits wieder auf den Weltcup legt. Schon nächstes Wochenende geht es schließlich in Kranj (SLO) weiter, es ist die drittletzte Vorstieg-Station. Und weil Schubert nach vier Bewerben in Führung liegt, liegt es auf der Hand, dass er nach dem Vorstieg-Gesamtweltcup greift. „Es wäre wieder an der Zeit", ließ der 27-Jährige diesbezüglich nicht einmal den Verdacht aufkommen, sein Erfolgshunger könnte gestillt sein.

Unabhängig vom vergoldeten Ausgang resümierte Schubert die im Vorfeld viel diskutierte Kombination aus Speed, Bouldern und Vorstieg als „coole Sache". Es hätte sich phasenweise sogar ein bisserl wie ein Spaßbewerb angefühlt. „Irgendwie war's komisch, weil es für alle Neuland war, innerhalb drei Stunden die drei Disziplinen zu klettern." Jedenfalls eine enorme Herausforderung — körperlich wie geistig. „Schon die Tatsache, dass du dich binnen Minuten mental auf die nächste Disziplin einstellen musst, geht an die Substanz." Dass er nun bei der olympischen Premiere 2020 in Tokio automatisch auch erster Titelanwärter sei, verneinte Schubert: „Man hat gesehen, was alles passieren kann. Diesmal hat es mir beim Speed, wo mein Gegner mit Fehlstart disqualifiziert wurde, in die Karten gespielt. Das nächste Mal kann es wieder ganz anders sein. Bis Tokio ist es noch ein langer, harter Weg."

Das sieht auch Jessica Pilz so, die so wie Schubert unbedingt die seltene Möglichkeit nutzen wollte, das Olympia-Format im Wettkampf zu testen. Dabei verhehlte die 21-jährige Niederösterreicherin nicht, dass der Glanz einer Kombi-Medaille (in ihrem Fall Bronze) doch matter ist als jener einer Spezial-Disziplin. „Für mich war der Vorstieg-Wettkampf viel, viel wichtiger. Ich habe da auch mit Janja Garnbret (Kombi-Weltmeisterin, Anm.) darüber geredet, sie hat mir zugestimmt", erklärte die Vorstieg-Weltmeisterin, die ihren großen Gold-Moment ein ums andere Mal mit „unbeschreiblich" zusammenfasste.

Nach Vorstieg-Gold gab es eine richtige Sause bis spät in die Nacht hinein — am Sonntag hielt sich die Feier nach Kombi-Bronze in Grenzen. „Ich war schon um 23 Uhr daheim. Die WM-Woche war bisher meine intensivste — ich war richtig k. o. und wollte nur ins Bett."

Am Dienstag wird Pilz in ihrer Heimatgemeinde Haag empfangen, am Mittwoch soll die Rückkehr nach Innsbruck und die Vorbereitung auf den Weltcup folgen. Aber langsam. Pilz: „Ich muss jetzt Haut nachwachsen lassen, das ist ganz wichtig." Die Rad-WM, die am Samstag startet, wird sie live verfolgen. Für die Wahl-Innsbruckerin keine große Schwierigkeit: „Die Strecke führt ja direkt an meinem Haus vorbei."