Von Wolfgang Müller

Innsbruck – „Einmal drüber geschlafen und ich bin schon wieder entspannter“, hat Karl Daxbacher den turbulenten Ausflug ins Lavanttal schon wieder abgehakt und schwört sich und sein Team auf die kommenden Aufgaben ein. Beim Vorsatz blieb es dann doch nicht, die 1:3-Niederlage beim WAC will doch noch einmal durchleuchtet sein. „Unnötig, weil wir nach der ersten Halbzeit voll im Plan lagen und dann nahmen die Dinge ihren Lauf“, beschreibt der 65-Jährige die leidige Achterbahnfahrt der Gefühle und seine Probleme mit Schiedsrichter Markus Hameter. „Es war ja nicht das erste Mal, dass er fragliche Entscheidungen gegen uns fällte. Ich habe so etwas auch befürchtet.“ Nachdem er nach einem Disput mit dem Referee auf die Tribüne musste, war das Mitleid von Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser auch nur ein schwacher Trost. Und nach dem Schlusspfiff musste der angestaute Frust einfach heraus: „Ich war voll angefressen, extrem sauer und ich bleib’ auch nach einem Tag Abkühlen dabei, dass das kein Elfmeter war. Von wegen ungeschickte Attacke von Rakowitz, das war kein Foul und erst recht kein Strafstoß.“

Das Thema „Wacker-Benachteiligung durch die Referees“ will Daxbacher nicht weiter strapazieren. „Der Schiedsrichter darf kein Alibi für unsere Lage sein“, will er den Fokus auf die nächsten Spiele gerichtet wissen. Denn die sind für die Schwarzgrünen einmal mehr richtungsweisend. Am Sonntag gastiert die Admira im Tivolistadion, dann folgt eine Woche darauf das Gastspiel beim Vorletzten Mattersburg.

Gegen die Nachzügler ist der Aufsteiger aus Tirol unter Zugzwang. Denn Platz neun mit nur sechs Punkten sowie einem negativen Torverhältnis (9:14) ist nach sieben Runden nicht unbedingt das, was man sich nach dem Aufstieg erwartet hat.

War der umstrittene Elferpfiff die Wende in der Lavanttal-Arena, wurden die Weichen für den 3:1-Erfolg der Wolfsberger aus einer Standardsituation gestellt. Beim herrlichen Kopftor von Mario Leitgeb nach Ecke von Michael Liendl sah die Wacker-Verteidigung nicht gut aus. Übrigens nicht das erste Mal bei Standards.

„Die Saison ist und bleibt ein Lernprozess für uns. Wir müssen einfach stabiler werden und die Lehren aus den Fehlern ziehen, schließlich waren wir in noch keinem Spiel chancenlos“, hofft auch General Manager Alfred Hörtnagl, dass der FC Wacker in Zukunft mehr aus seinen Möglichkeiten macht.