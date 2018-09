Von Florian Madl

Innsbruck – Der älteste Sportfachverband Tirols? Nicht Skifahren oder Fußball, nein Radfahren. Innsbruck hatte damals, im Jahr 1894, noch 30.000 Einwohner, Radfahrer-Vereine wie der „Wanderer“ oder der „Innsbrucker Bicycle-Club“ bildeten die Keimzellen. Auch der „Radfahrer-Club in St. Johann i. T.“ wurde am 15. Oktober 1894 von der Statthalterei in Innsbruck „zustimmend zur Kenntnis genommen“. Ein Gemeinderatsbeschluss legte die „allfällige Hintanhaltung von Unglückfällen“ nahe.

In der Fahrordnung für Velocipede wurden die „für andere Fuhrwerke geltenden Vorschriften“ angemahnt, bei „scharfen Krümmungen sowie beim Begegnen oder Einholen von Fußgängern“ habe man eine Alarmglocke zu bedienen. Weiters: „Bei Dunkelheit ist stets mit angezündetem Lichte in der am Velociped angebrachten Laterne zu fahren.“ Allerdings schränkt Paragraf 6 ein: „Das Wettfahren von Radfahrern untereinander sowie überhaupt jede Gefährdung oder Belästigung des Publikums ist verboten.“ Darauf standen damals bis zu 48 Stunden Arrest. Die Zeiten haben sich geändert, der Rennsport erlebte zuletzt einen ungeahnten Aufstieg. Und der Tiroler Radsportverband, mit seinen 68 Vereinen (8092 Mitglieder) mittlerweile die Nummer 9 im heimischen Sportbiotop, blieb eine solide Größe in der Szene. Ob eine „Radfahr-Rennbahn“, wie sie um die Jahrhundertwende in Innsbruck entstand (1896 Grundsteinlegung), dem Sport einen Impuls verleihen könnte? In seinem toll illustrierten WM-Magazin „Ride With Passion“ (erhältlich in jedem gut sortierten Buchhandel) hegt Autor Thomas Pupp diese Vision ...