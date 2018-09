Innsbruck – Auch die zweite Runde der Springwater-Bundesliga brachte am Wochenende keinen Sieg für Tirols Ringer-Teams. Zweimal mussten sich die Mannschaften dabei dem KSK Klaus geschlagen geben. Während der AC Vollkraft Innsbruck in 7:53 gegen die Einser-Mannschaft schlitterte, unterlag der RSC Inzing dem Juniors-Team der Vorarlberger mit 23:34. „Wir hatten mit Verletzungssorgen zu kämpfen, unsere Jungen hatten das Nachsehen“, erklärte RSC-Obmann Klaus Draxl. Stark war der junge Benjamin Greil, der vier Punkte holte und ab Freitag bei der Junioren-WM am Start ist. Draxl: „Er hat heuer einen Riesensprung gemacht. Da ist ein Top-Ten-Platz drin.“ (rost)